30 Tonnen schwere Brücke schwebt bei Wangen durch die Lüfte

Es ist so weit: Zur Freude vieler ist am Dienstagmorgen die Fußgänger- und Radbrücke in Jussenweiler ausgehoben und damit gleichzeitig auch der Start der Sanierung des Brückenoberbaus eingeläutet worden.

Mit einem 400-Tonnen-Kran wurde die rund 30 Tonnen schwere Holzbrücke von ihrem bisherigen Standort an die unmittelbar neben der Argen liegende Feldbaustelle in Richtung Jussenweiler verfrachtet. „Sie wird nun an Ort und Stelle instandgesetzt“, sagt Andreas Strauß, stellvertretender Projektleiter aus dem Regierungspräsidium Tübingen.

Land investiert eine halbe Million Euro

Rund 500.000 Euro wird die Sanierung kosten, die das Land Baden-Württemberg übernimmt – in etwa gleich viel wie die Brücke in Dürren, die ebenfalls in Kürze ausgehoben wird. Beide Brücken sollen dann im Mai wieder begeh- und befahrbar sein.