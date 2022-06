3 Tage Fußball pur in Christazhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei hochsommerlichen Temperaturen von über 30 Grad fand Ende der Pfingstferien das „fussballcamp4kids-Camp“ in Christazhofen statt, welches Michael Pelko zusammen mit seinem Trainerteam und der Landjugend Christazhofen veranstaltete. Die teilnehmenden Kinder konnten ihre fußballerischen Fähigkeiten an diversen Stationen unter Beweis stellen. Highlight war wie immer der Funcourt, in welchem auch am Sonntag das Abschlussturnier stattfand. Foto: Emily Pelko