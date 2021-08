3 Abschlussklassen feiern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag den 22.07. feierten die drei Abschlussklassen 9a, 9b und die 10er der Werkrealschule Niederwangen ihren Abschluss. In diesem ungewöhnlichen Schuljahr, so waren sich alle einig, wurden die Klassen im Laufe des Abends nacheinander in einem kleinen festlichen Rahmen verabschiedet. Besonders gefreut hat man sich über den Besuch vom Oberbürgermeisters Lang und vom Ortsvorsteher Herr Hasel.

Jede Klasse hatte einige schöne Programmpunkte, die diese Veranstaltung feierlich und kurzweilig erscheinen ließen. Am Ende der jeweiligen Feier überreichte der Schulleiter Herr Schlichte den Absolventen die Abschlusszeugnisse. Natürlich wurden wie jedes Jahr die hervorragenden und guten Leistungen angemessen gewürdigt und ausgezeichnet.

Preise und Belobigungen: Klasse 9: Serhat Akca (B), Denise Blum (B), Leonie Drondorf (B), Mia Friedrich (B), Yanneck Gasche (P), Linus Kytzia, (P), Robin Leyh (B), Justin Loleit (P), Jan Prinz ( B), Lea Radulla (P), Vincent Staudacher (B), Margarethe Stein (B), Laura Wieser (B); Louis Bock (B), Nora Buch (B) Joahim Bushaj (B), Leandro Damasio Fernandes ( B), Marco De Nardi (B), Clara Frisch (P), Stefanie Grundler (B), Lisa Hirenbach (P), Moritz Minichberger (B), Domenik Polter (B), Leonard Schwarz (B), Ludwig Steppe (B), Marie Wilken (P), Jannik Zitt (B).

Klasse 10: Alina Avdic (P), Donika Komani ( P), Ermelina Bahtija (B), Leonhard Biggel (B), Leon Felder (B), Fabienne Klunker (B), Kai Krawczyk (B), Jan Krawczyk (B), Milena Rädler (B), Joshua Trieb (B).