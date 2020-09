27-Jähriger muss wegen Drogenhandels im Raum Wangen ins Gefängnis

In einem Folgeprozess beim Landgericht Ravensburg ist ein junger Mann zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Der 27-Jährige aus der Region musste sich wegen des unerlaubten Handels mit Amphetamin, Haschisch, Kokain und Ersatzstoffen in nicht geringer Menge verantworten (die SZ berichtete). Mit Gewinn habe er die Drogen im Raum Wangen auf der Straße, an „Kleinkonsumenten“ im Freundeskreis oder per Post verkauft.

Es gab einen leisen Aufschrei aus Richtung der Anklagebank, als der Richter das Urteil verkündete. Fassungslosigkeit stand dem jungen Mann ins Gesicht geschrieben. Doch auf dem Weg zu dieser Urteilsfindung musste noch einiges geklärt und eine gründliche Beweisaufnahme vollzogen werden. Darunter auch, ob der Angeklagte die erhebliche Menge an Drogen selbst brauchte oder diese zu Erwerbszwecken veräußerte. Die Rauschmittel stammten aus dem Darknet und wurden mit Bitcoins bezahlt.

Zunächst wurde jedoch im Gericht ein Gegenstand in Augenschein genommen, der bei der Hausdurchsuchung durch die Polizei auf dem Tisch des Angeklagten lag und einem Schlagring glich. Der junge Mann erklärte, dass dieser Metallbügel beim Klettern zum Einsatz käme. Man führe ein Seil durch das Eisen und befördere somit Lasten bergauf oder bergab. Ein ebenfalls in der Wohnung liegendes Butterfly-Messer legte die Anklage als bewaffneten Handel mit Drogen aus. Der Anwalt widersprach dieser Annahme mit der Begründung, dass man eine herumstehenden Schale auch jemand über den Kopf hauen könne.

Im Bundeszentralregister befinden sich keine Einträge über Vorstrafen des Angeklagten. Um einen Eindruck über die mehr oder weniger vorhandene Suchtproblematik des Angeklagten zu bekommen, war eine sachverständige Ärztin für Psychiatrie und Suchtmedizin bei der Verhandlung zugegen. In zahlreichen Gesprächen hatte sie die Lebensumstände des heute 27 jährigen Mannes durchleuchtet – von der Kindheit angefangen.

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten in der Schule habe er zunächst die Mittlere Reife absolviert und später die Fachhochschulreife nachgeholt. Er machte eine Ausbildung zum Spengler. Sein angestrebtes Studium in Umwelttechnik habe er abgebrochen, weil ihn einmal mehr seine Schwäche in Mathematik einholte. Ein weiterer Versuch, im Bereich Wirtschaft zu studieren, scheiterte ebenfalls. Er sei frustriert nach Hause zurückgekehrt. Die Arbeit als angestellter Spengler sei ihm zu anstrengend gewesen. Daher machte er sich im Jahr 2018 als Subunternehmer selbstständig und habe volle Auftragsbücher gehabt. Auch ohne Führerschein habe er seine Aufgaben erfüllen können.

Zur Suchtanamnese konnte die Sachverständige zusammenfassend sagen, dass er ein „Gelegenheits-Konsument“ sei. Je nach Laune nehme er mal die eine oder andere Droge, habe aber stets die Kontrolle und es gäbe keine Hinweise auf einen Missbrauch. Darüber hinaus könne man weder geistige noch körperliche Defizite feststellen. Für den Staatsanwalt stand fest, dass die erhebliche Menge an gefundenen Drogen mit der Absicht zur Gewinnerzielung erworben wurden. „Die bereits beschrifteten Versandtaschen, die Feinwaage und weitere Utensilien waren ganz offensichtlich für den Handel bestimmt“, erklärte er dem Richter und der Kammer. Der Staatsanwalt plädierte auf eine Gefängnisstrafe von vier Jahren und zehn Monaten.

„Das ist völlig überzogen“, sagte der Verteidiger gleich zu Beginn seines Plädoyers. Bereits die ersten 100 Gramm seien ganz offensichtlich für den Eigenbedarf bestimmt gewesen. Dies entnehme er der damaligen Lebenssituation, in der es seinem Mandanten nicht gut gegangen sei. Bestellungen aus dem Darknet seien sehr simpel zu ordern, jedoch bestehe immer die Möglichkeit, dass die Lieferung abgefangen werde. Und wenn man einmal eine größere Menge bestelle, sei die Wahrscheinlichkeit geringer aufzufliegen, als wenn man eine geringe Menge zehn Mal ordere.

„Der Sündenfall meines Mandanten bestand aus den 1,5 Kilogramm Amphetamin. Aber diese Menge veräußerte er auch, um seinen Eigenbedarf wieder finanzieren zu können“, erklärte der Verteidiger und beschrieb seinen Schützling, wie schon zuvor die Fachärztin, als „erlebnishungrig und von der Abenteuerlust getrieben“. Er sprach sich für eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren für seinen Mandanten aus.

Das letzte Wort vor dem Urteil des Richters und der Kammer hatte der Angeklagte. „Ich möchte Sie bitten, mir die Freiheit zu schenken, denn ich habe jetzt endlich eine Perspektive im Leben“, sagte er zu den Anwesenden. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, erklärte der Richter dann bei der Urteilsverkündung. „Auf der einen Seite haben wir es hier mit einem vorwärts strebenden Mann zu tun, der einen guten Eindruck macht, und andererseits besteht kein Zweifel, dass hier über Jahre hinweg Drogen zur Gewinnerzielung veräußert wurden“, sagte der Richter. Die Einziehung des Wertes von Teilerträgen in Höhe von 20 000 Euro wurde ebenfalls richterlich angeordnet.