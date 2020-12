25-Jähriger rastet gleich mehrfach aus

Ein 25-jähriger Mann hat die Polizei eigenen Angaben zufolge am Dienstag auf Trab gehalten. Dieser begab sich gegen 11.30 Uhr zunächst in eine Bankfiliale in Wangen, in der er Geld abheben wollte. Da er sich jedoch nicht entsprechend ausweisen konnte, zahlte ihm der Bankmitarbeiter kein Bargeld aus. Während der folgenden Diskussion gestikulierte der 25-Jährige wild und schlug versehentlich gegen eine Schutzscheibe, die dem 55-jährigen Bankangestellten gegen den Kopf prallte und ihn leicht verletzte.

Gegen 12 Uhr fiel der junge Mann im Ordnungsamt Wangen erneut auf, da er dort einen neuen Ausweis beantragen wollte. Mangels Zuständigkeit wurde der Mann jedoch wiederum abgewiesen. Er begann daraufhin, den Amtsleiter zu beleidigen und ging mit einem Stuhl in bedrohlicher Haltung auf ihn zu, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei konnte den Aggressor beruhigen und erteilte ihm einen Platzverweis.

Gegen 16.45 Uhr tauchte der 25-Jährige schließlich bei einer Bankfiliale in Ravensburg auf und beschädigte dort eine Glastür, wodurch Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Beim Eintreffen der Polizei war der Mann nicht mehr vor Ort, konnte jedoch aufgrund einer Videoaufzeichnung identifiziert werden. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.