242,8 Kilometer in 6 Stunden

Zufriedene Gesichter sah man am 26.9.2021 auf breiter Front im Freibad Stefanshöhe in Wangen. Die Schwimmer und Triathleten der SG Niederwangen hatten sich zum sogenannten „Ausschwimmen“ gemeinsam mit Betriebsleiter Maik Uliczek ein 6-Stunden Schwimmen ausgedacht. Hierbei sollten 6er-Staffeln gegen zwei absolute Cracks der Open-Water-Schwimmszene schwimmen: Chris Hofmann, amtierender deutscher Rekordhalter über 24 Stunden und Christof Wandratsch, der Großmeister im Langstreckenschwimmen u.a. mit einem Ärmelkanalrekord und der amtierenden Bestzeit in der Bodensee Längsdurchquerung dekoriert. „Beat the Champ“ lautete der Slogan:

Neun Teams waren der Einladung der SGN gefolgt. Allein die stattliche Wettkampfverpflegung ließ schnell erkennen, welch Energieleistung gefordert war. Hier ein herzliches Dankeschön auch an den Fidelisbäck, Rewe und Krumbach. Flott begann um 11.00 Uhr der Wettkampf. Nach den ersten drei Rennstunden lagen die Einzelschwimmer etwas überraschend in Front vor den Schwimmteams, die sich regelmäßig meist nach 400 Metern abwechselten.

Im Laufe des Rennens wurden die Verpflegungspausen der Einzelstarter etwas länger und besonders Chris Hofmann musste der Länge des Wettkampfes Tribut zollen: Einige Teams zogen an den Einzelstartern vorbei. Am Ende gewann die Formation „Bodensee Open Water“ mit Teamchef Patrick Boche, verstärkt durch Spitzenschwimmer vom Olympiastützpunkt aus Heidelberg mit 25,1 km vor den Fürstenfeldbrucker Wasserratten mit Teamchef Stefan Sponer (24,4 km) und den sechs Lokalmatadoren (Elke Peters, Uli Mutscheller, Christof Briegel, Bertram Stolberg, Thomas Nuber und Volker Schotten) der SG Niederwangen mit 24 km.

Die weiteren Plätze belegten TV Lindenberg (23,5 km), TV Kempten (23,3 km), Lindau (22,9 km), SGN 2 (20,3 km), Stiftung Wassertest (18,9 km) und das Team „Hallenbad in Wangen“ mit 18,3 km.

Martin Gralki und Alena Kersten (LTC), Ronja Kohler (SGN), Uli Dufner (MTG), Amelie Hertsch (DLRG) und Jörg Baumann (BOW) starteten auch, um auf den bereits seit Jahrzehnten an die Stadt Wangen getragenen Wunsch der Schulen und Schwimmvereine nach einem Hallenbad in Wangen, aufmerksam zu machen.

Chris Hofmann stieg nach exakt 20 km 13 Minuten vor Ende aus dem Becken, während Christof Wandratsch bis zur Zielfanfare noch mit Konkurrenten um die Wette sprintete. Unglaubliche 22,1 km hatte der 55-jährige zurückgelegt.

Ein herzliches Dank an unsere Hauptsponsoren Ruhepuls40 und compuart.com.