2,2 Prozent: Arbeitslosigkeit in der Region Wangen bleibt auf sehr niedrigem Niveau

Die Arbeitslosigkeit im Juli ist in der Region im Jahresvergleich abermals gesunken, im Vergleich zum Vormonat aber leicht gestiegen. Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, waren im Geschäftsstellenbezirk Wangen im Juli 1325 Menschen ohne Job, das sind 2,2 Prozent aller Erwerbstätigen. Im gleichen Zeitraum 2018 waren es noch 79 mehr gewesen (2,4 Prozent), im Juni 2019 dagegen 65 weniger (2,1). Der Bestand an offenen Stellen ist im Juli um 29 auf 1485 im Vergleich zum Vormonat gesunken, vor einem Jahr waren es 71 Stellen mehr gewesen. Im Rechtskreis des Sozialgesetzbuchs II (Hartz 4) hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Juli um 131 auf 617 verringert, das bedeutet einen Rückgang von 1,3 auf 1,0 Prozent. Auch im Vergleich zum Vormonat waren es acht Arbeitslose weniger. Der Geschäftsstellenbezirk Wangen der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg entspricht vom Einzugsbereich her in etwa dem Altkreis Wangen.