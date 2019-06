Sachschaden von rund 21 000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstag gegen 12 Uhr in der Ravensburger Straße in Wangen ereignet hat. Ein 44-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer war laut Polizei vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den Opel einer vor ihm fahrenden 19-jährigen Frau aufgefahren, die verkehrsbedingt anhalten musste. Der Mercedes-Benz musste abgeschleppt werden.