20 Jahre Buchvorstellungen der Begegnungsstätte

Mit einem Erlebnis der besonderen Art feierte die Begegnungsstätte Amtzell in Kooperation mit der Gemeindebücherei Amtzell das 20-jährige Jubiläum der Zusammenarbeit mit Andrea Warthemann (Literaturpädagogin und Buchhändlerin). In den letzten 20 Jahren stellte Frau Warthemann bei einem Frühstücksbuffet oder in gemütlicher Atmosphäre am Abend neue Romane, Krimis und unterhaltsame Geschichten vor. Auch virtuelle Buchvorstellungen wurden in der Corona-Zeit angeboten.

Dieses Jubiläum wurde nun mit einem Literatur-Spaziergang durch Amtzell gefeiert. Viele fragten sich: wie passt das zusammen? Literatur und Wandern? Doch Buchhändlerin Andrea Warthemann war bestens vorbereitet und zeigte auf, dass es sehr gut zusammenpasst. Sie hatte auch einige Überraschungen mit im Rucksack. An „Erlesenen Orten“ wurde Halt gemacht und passend zu den jeweiligen Stationen las sie Auszüge aus Büchern, Göttersagen, Tagebucheinträgen, Gedichten und Märchen vor.

Gestartet wurde an der Bücherei mit dem Buch „Die souveräne Leserin“, in dem die britische Queen hinter ihrem Palast einen Bücherbus entdeckt und zu schätzen lernt.

Weiter ging es zur Hammerschmiede, an der sie vom griechischen Gott Hephaistos, dem Gott des Feuers und der Schmiedekunst erzählte. Zum Erstaunen aller war gerade ein Schmied bei der Arbeit, dem kurz über die Schulter geschaut werden konnte. Weitere Stationen waren in einem Privatgarten, in der Kapelle auf dem Kapellenberg und bei einem Friseursalon. Am Apfellehrpfad wurden unter blühenden Obstbäumen Apfelbilder mit Sprüchen und Gedichten über Äpfel ausgeteilt.

Zu guter Letzt wurde am Alten Amtzeller Schloss und seinem Brunnen das Märchen vom Froschkönig vorgetragen. Mit einem Gläschen Sekt und einem Stück selbstgebackenen Kuchen wurde dieser interessante und wunderschöne Nachmittag abgeschlossen und auf das Jubiläum angestoßen.

Alle waren sich einig, dass diese Veranstaltung im nächsten Jahr wieder in das Programm der Begegnungsstätte Amtzell aufgenommen werden sollte.