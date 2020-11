1950: Landwirtschaftliche Berufsschule geht an den Kreis

Ein neues Parkkonzept für die Ravensburger Innenstadt will die Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat im Frühjahr 2021 ausarbeiten. Das kündigte Oberbürgermeister Daniel Rapp jüngst im Stadtparlament an.

Dabei geht es neben einer Vereinheitlichung von Gebühren vor allem darum, das Parken am Straßenrand teurer zu machen, um mehr Autofahrer in die Parkhäuser zu locken. Auch auf dem bisher kostenlosen Scheffelplatz und dem Bechtergarten werden, wie berichtet, in Zukunft Gebühren fällig.