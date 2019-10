19-Jähriger beleidigt Polizisten

Die Polizei ist am Sonntag gegen 2.20 Uhr in den Sigmannser Weg gerufen worden, weil dort eine Person auf der Straße lag und sich kaum auf den Beinen halten konnte. In der Folge wurde der 19-jährige deutlich alkoholisierte Mann laut Polizeibericht ausfällig und beleidigte mehrere Polizeibeamte. Der Mann musste in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Beim Transport in ein Klinikum randalierte er im Streifenwagen und trat mit den Beinen gegen die begleitenden Polizeibeamten. Der Mann musste aufgrund seines Gesamtzustandes in ein Fachklinikum eingeliefert werden.

