1,86 Promille und keinen Führerschein

Mit 1,86 Promille Atemalkohol ist ein 40-jähriger Mann in der Nacht zum Montag laut Polizeibericht noch Auto gefahren. Die nächtliche Alkoholfahrt kam nach einem häuslichen Streit ans Tageslicht, bei dem der Mann auch handgreiflich geworden sein soll.

Nachdem der 40-Jährige eine nicht unerhebliche Menge an Bier getrunken habe, sei er in sein Auto gestiegen, mit unbekanntem Ziel weggefahren und später wieder zurückgekehrt. In der Folge kam es zu der Streiterei, deren genauer Verlauf noch zu ermitteln sei.

Um weiteren Auseinandersetzungen vorzubeugen, erteilte die Polizei dem 40-Jährigen einen Platzverweis. Den Führerschein konnten ihm die Beamten nicht abnehmen, da er keinen besaß.

Anzeigen wegen einer Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis werden folgen.