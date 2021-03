18-jähriger BMW-Fahrer prallt gegen Leitplanke

Abgefahrene Hinterreifen sind laut Polizeibericht mutmaßlich mitursächlich für einen Verkehrsunfall gewesen, der sich am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der A 96 bei Wangen ereignet hat.

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer ist demnach bei winterlichen Straßenverhältnissen zwischen den Anschlussstellen Neuravensburg und Wangen-West nach einem Fahrstreifenwechsel nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort sei der BMW dann mit der Leitplanke kollidiert.

Beim Aufprall sei der 18-Jährige leicht verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein 16-jähriger Beifahrer blieb unverletzt, heißt es in der Mitteilung. Der BMW, an dem Sachschaden von rund 10 000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme hätten Polizeibeamte festgestellt, dass die Mindestprofiltiefe an den Hinterreifen des Unfallautos deutlich unter der vorgeschriebenen Norm lag. Der 18-Jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen, teilt das Polizeipräsidium Ravensburg mit.