170 Aussteller informieren Schüler

Mit mehr als 170 Ausstellern in vier Hallen und als größtes Non-Profit-Projekt in der Region angelegt, findet am Donnerstag, 12. März 2020, die elfte Auflage der „Messe für Ausbildung und Studium“ statt. Unter Federführung des Vereins Wangener Wirtschaftskreis und des Beruflichen Schulzentrums Wangen (BSW) bietet die Messe laut Pressemitteilung Schülern wie Eltern die Gelegenheit, sich über Ausbildungsberufe und Studiengänge umfassend zu informieren.

Beginnen wird die Ausbildungs- und Studienmesse um 8.30 Uhr in den Sporthallen, der Stadthalle und auf dem zentral gelegenen Wangener Messeareal. Der Eintritt ist kostenlos, ein Busshuttle wird den Schulen im Umland zur Verfügung gestellt.

Was vor elf Jahren als BSW-Projekt der BSW mit 20 teilnehmenden Betrieben begann, habe sich in der Zwischenzeit zu einem Großprojekt ausgeweitet und besonders in den vergangenen drei Jahren noch einmal an Fahrt aufgenommen. Dass das Thema Fachkräfte und Ausbildung branchenübergreifend von großem Interesse ist, zeige sich im vielfältigen Spektrum der Aussteller. Es reicht vom lokalen Kleinbetrieb über mittelständische Unternehmen bis hin zu international bekannten Marken wie etwa SAP und Liebherr. Hinzu kämen zahlreiche Fortbildungseinrichtungen und Hochschulen aus dem In- und Ausland. Trotz professionellem Ansatz ist die Messe laut Veranstalter nach wie vor ein Non-Profit-Projekt und versucht, dem ursprünglichen Zweck, der Vermittlung von Ausbildungsstellen, voll gerecht zu werden.

Bei der Messe Mitte März 2020 in Wangen wird das seit Jahren bewährte Speed-Dating stattfinden. Hier haben Schüler und Unternehmen die Möglichkeit, sich innerhalb von zehn Minuten zu präsentieren. Außerdem soll in der neuen Auflage das Handwerk besonders im Fokus stehen. Mit einem eigenen Hallenteil wird sich die Kreishandwerkerschaft Ravensburg mit 17 Gewerken auf Ständen und handwerklichen Aktionsflächen präsentieren. Als zusätzliches Highlight wird der Bau-Bus Baden-Württemberg interaktive Inhalte zum Mitmachen zeigen.

Das Thema der Medienkompetenz wird vom Digitalprojekt BG 3000 unter der Schirmherrschaft von Stephanie zu Guttenberg vorgestellt. Es vermittelt Schülern, Lehrern und Eltern in Smart Camps die Medienkompetenz. Weitere Fachvorträge von Firmen und Hochschulen sollen das Messeangebot abrunden.