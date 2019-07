Mit Campingstühlen und Picknickdecken haben es sich die Besucher aus Ravensburg und dem Umland am Montagmorgen an den Straßenrändern gemütlich gemacht: Der Rutenfestzug hat sie bei bestem Wetter in die Stadt gelockt.

Die Rutenfestkommission schätzt die Zahl der Besucher auf 70 000. Die Polizei geht von 40 000 Zuschauern aus. Bis auf zwei Vorfälle während des Festzugs ist die Lage bei der Polizei ruhig geblieben.

Zu Beginn der Umzugsstrecke ist ein Pferde-Gespann gegen eine Straßenlaterne gefahren, wie ein ...