16 Pflegefachkräfte starten ins Berufsleben

Nach drei Ausbildungsjahren an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Wangen dürfen sich 16 junge Menschen über das bestandene Examen freuen. 13 davon haben ihre Ausbildung am Westallgäu-Klinikum in Wangen der Oberschwabenklinik absolviert und drei an den Waldburg-Zeil-Fachkliniken Wangen. das teilen die beiden Kliniken in einem Schreiben mit.

„Sie haben das Krankenhaus anders erlebt, als alle Jahrgänge zuvor“, sagte Dorothee Maurer, Leiterin der Pflegeschule Wangen. Der Jahrgang habe die Auswirkungen der Corona-Pandemie von Anfang an miterlebt, darunter auch schwerste Erkrankungsfälle. Mit Besuchsverbot, Abstandsregelungen und Online-Unterricht hätten die Auszubildenden noch nie dagewesene Herausforderungen meistern müssen. Auch in anderer Hinsicht war dieser Kurs ein ganz besonderer. Er war letzte Jahrgang, der noch die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege gemacht hat. Denn mit der Generalisierung der Pflegeausbildung im Jahr 2020 werden in Zukunft alle Absolventen die neue Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann tragen.

Bestnoten erreichte in allen drei Prüfungsarten (schriftlich, mündlich und praktisch) Sophia Bodenmüller, die ihre praktische Ausbildung bei der Oberschwabenklink gemacht hat. Gemeinsam mit ihren Klassenkameraden hatte sie sich zuvor bei einem dreitägigen Lernseminar intensiv auf das Examen vorbereitet.

„Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie Nähe zu den Patienten und Angehörigen, die normalerweise ein wichtiger Teil der Pflege ist, bald wieder erleben können“, richtet sich Jennifer Paul, Leiterin Pflege- und Prozessmanagement, an die Absolventen. Ihr selbst wurde während ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin klar, dass Pflege eine Berufung sei.