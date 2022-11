Ein stattlicher Weihnachtsbaum ziert seit Donnerstag um die Mittagszeit den Wangener Marktplatz. Die 16 Meter hohe und rund 8,50 Meter breite Weißtanne stammt aus einem Garten in Sigmanns, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Fällarbeiten hätten sich etwas hingezogen, weil umfangreichere Vorarbeiten notwendig waren als gedacht, heißt es in der Pressemitteilung.

Deshalb gab es Verzögerungen

Zudem gehörten dem Team um Robert Bollerhey, beim städtischen Bauhof verantwortlich unter anderem für Grünanlagen und Stadtgärtnerei, einige Neulinge an. So erreichte der überbreite Schwertransport mit Polizeibegleitung in der Mittagszeit die Altstadt und fuhr langsam über Schmiedstraße und Herrenstraße zum Marktplatz. Den Weg säumten viele Schaulustige, die auch gespannt beobachteten, wie die Weißtanne am Kran zunächst in der Horizontalen einmal um sich selber gedreht, dann in die Senkrechte gebracht und schließlich genau eingepasst wurde.

Weihnachtsschmuck fehlt noch

Wer genau hinschaut, kann sehen, dass sich der Baumstamm ab gut der Hälfte in insgesamt drei Stämme aufteilt. In den kommenden Tagen werden die Bauhofmitarbeiter Lichter anbringen und dann auch in der Herrenstraße Weihnachtsschmuck aufhängen, teilt die Stadt mit.

16 Meter hohe Weißtanne ist Wangens Weihnachtsbaum im Jahr 2022. (Foto: Stadt Wangen/sum)

