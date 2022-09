15000 Euro Sachschaden nach Unfall

In der Gegenbaurstraße sind am Mittwoch kurz vor 17 Uhr zwei Autos so wuchtig zusammengeprallt, dass hoher Sachschaden entstanden ist. Das teilt die Polizei mit. Eine 38 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr aus einem Parkplatz auf die Fahrbahn und übersah dabei einen die Straße befahrenden 57-jährigen Opel-Fahrer. Bei der Kollision der beiden Autos entstand am Opel ein Schaden von rund 5000 Euro, während der Schaden am VW auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Beide Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Fahrer blieben unverletzt.