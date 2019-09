15 examinierte Pflegeabsolventen der Wangener Oberschwabenklinik starten ins Berufsleben

15 Auszubildende zu Gesundheits- und Krankenpflegern haben ihre dreijährige Ausbildung an der Pflegeschule Wangen erfolgreich beendet und sind nun frisch examiniert. Die Auszubildende haben am Westallgäu-Klinikum Wangen der Oberschwabenklinik und an den Fachkliniken der Waldburg-Zeil Kliniken die praktischen Teile durchlaufen, teile die Obertschwabenklinik mit. Der Direktor Medizin und Pflege der Oberschwabenklinik, Dr. Jan-Ove Faust, freute sich bei der Abschlussfeier auf Schloss Achberg über das hervorragende Ergebnis, das die Absolventen erzielt haben und ist von ihren hervorragenden Aussichten auf dem Arbeitsmarkt überzeugt. Acht der Absolventen werden von der OSK übernommen. Die Pflege sei ein Beruf, bei dem man oft schwere Schicksale erlebt, aber auch einer, bei dem man viel Gutes tun könne, meinte die Leiterin der Pflegeschule Wangen, Dorothee Maurer. Sie blickte mit Freude auf die drei Ausbildungsjahre zurück. Die Klasse habe ein gutes Klassengefüge und immer Spaß miteinander gehabt. So sei der Hang hinter der Schule im Winter zum Schlitten fahren benutzt oder nach den ersten Prüfungen auf der Terrasse der Schule gefeiert worden. Die Absolventen: Christine Brey, Christine Diem, Annalena Drescher, Lars Hochholzer, Anna-Lena Mader, Catarina Matos, Lisa Natterer, Viviana Neumann, Philipp Pfisterer, Lena Rädler, Selina Reinicke, Jacqueline Schellinger, Katharina Schick, Rebecca Uhl, Luise Zehner.Foto: Oberschwabenklink