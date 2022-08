Das Unternehmen Waldner hat vor Kurzem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefeiert, die bereits viel Jahre im Betrieb tätig sind: Allein die Mitarbeitenden, die ihr 40. Jubiläum feierten, brachten 720 Jahre Waldner zusammen. Das berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Zudem wurden auch verdiente Mitarbeitende der Unternehmensgruppe geehrt.

„Dass wir so viele Mitarbeiter für eine lange Betriebszugehörigkeit ehren können, zeigt, dass sie dem Unternehmen lange verbunden sind. Es zeigt aber auch, dass es uns schon lange gibt und dass der Arbeitsplatz bei Waldner sicher ist. In der heutigen Zeit werden diese Kriterien wieder ausschlaggebend für die Berufs- und Arbeitsplatzwahl. Wir bei Waldner setzen schon immer auf Beständigkeit und Engagement unserer Mitarbeitenden und wissen das sehr zu schätzen”, freute sich Jochen Früh, Vorstandsvorsitzender der Waldner Holding, über insgesamt 1370 Jahre Engagement für Waldner, die die Jubilare der vergangenen zwei Jahre in ihren 40 beziehungsweise 25 Berufsjahren erbracht haben.

Und Stephan Schaale, Vorstand der Waldner Holding, ergänzte: „Waldner befindet sich in einer Phase der rapiden Veränderung: Wir üben agile Arbeitsweisen, kümmern uns um Prozesse, Datamanagement, Digitalisierung, Innovationen und vieles Mehr. Wir lassen dabei – so scheint es – beinahe keinen Stein auf dem anderen. Um dem großartigen und oft langjährigen Engagement der Vielen Rechnung zu tragen, die all dies bewerkstelligen, richten wir diesen Ehrenabend aus.“

Wangens Oberbürgermeister Michael Lang, Stephan Schaale, Vorstand Waldner Holding und Jochen Früh, Vorstandsvorsitzender Waldner Holding gratulierten den Jubilaren und Leistungsträgern ebenso wie Karl Angele, Geschäftsführer Hermann Waldner und Dr. Jörg Waiblinger, Aufsichtsrats- und Beiratsvorsitzender der Waldner Unternehmensgruppe zu 40 Jahre Betriebszugehörigkeit: Gertrud Arnold, Manfred Bodenmüller, Rainer Brenczek, Ralf Fischer, Jürgen Friedrich, Rolf Gieger, Thomas Hagen, Beate Kahlhorn, Peter Karg, Nabi Kilic, Stefan Kolb, Armin Mullis, Robert Pesci, Heinrich Psenner, Ulrike Rasch, Klaus Reder, Jürgen Wild, PeterWohlrab; zu 25 Jahre Betriebszugehörigkeit: Wilfried Binder, Jürgen Bastian, Serdal Avsar, Jürgen Brugger, Silvia Brunold, Anton Cassano, Saban Demircan, Franz Endres, Ursula Fuchs, Marcel Glase, Wolfgang Gsell, Stefan Hestner, Wolfgang Kempter, Steffen Klar, Axel Laufing, Josef Leschzenski, Olaf Mehnert, Hamit Metin, Andreas Prinz, Alfred Rrukaj, Christian Ruderer, Wolfgang Sailer, Hans Silbermann, Martina Stöckle, Jörn Tinnemeyer, Ralf Unger; und zur Auswahl als Leistungsträger: Andrè Alexander, Paul Blank, Kirsten Buck, Vicky Clauß, Jürgen Fuchs, Thomas Glaser, Sascha Günther, Andreas Hehl, Nicola Klauber, Florian Nägele, Andreas Reischmann, Marian Rundel, Karim Wahl, Herbert Weber und Tingting Zhang.