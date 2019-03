13. Wangener Genusslauf ist am 14. April

Zum 13. Mal findet am 14. April der Wangener Genusslauf statt. Organisator des Firmen- und Jedermannlaufs ist die LTC Wangen, die laut Pressmitteilung 900 bis 1000 Teilnehmer erwartet Auf der Halbmarathonstrecke rund um Wangen stehen die Distanzen von 11km, 15km und 21km zur Auswahl, sowohl für Läufer als auch für Nordic Walker. „Aufgrund der Bauarbeiten am Bahndamm am Gehrenberg werden wir die Strecke geringfügig abändern“, erklärt Vereinsvorstand Helmut Hermann.

Auf eine Zeitnahme wird bewusst verzichtet. Prämiert werden die Firmenteams und in separater Wertung auch die Vereinsteams mit den meist gelaufenen Kilometern. Start und Ziel wird an der Ebnethalle / Realschule Wangen sein, wo alle Teilnehmer ausreichend Parkplätze, Umkleideräume und Duschen vorfinden. 90 Helfer, die 130 Helferposten belegen, werden für denAblauf sorgen. In Startwellen werden um 11 Uhr zuerst die Läufer und dann die Nordic Walker auf die Strecke geschickt. An vier großzügig bestückte Verpflegungsstellen werden die Sportler mit Getränken und Essen versorgt. Im Zielbereich gibt es einen Massageservice der Praxis Medobs, sowie Kaffee und Kuchen, warme Speisen und Getränke. Jeder Teilnehmer erhält die beliebte Genusslauf Socken als Finishergeschenk im Ziel. Ein Teil des Erlöses wird dieses Jahr dem Verein „Lichtblick – hilft Familien“ gespendet. Ausschreibungen und weitere Informationen gibt es bei LaufSport Gralki in der Bindstr. 64 oder unter www.laufsport-gralki.de.