13 Jungmeister der Milchwirtschaft bekommen in Wangen ihre Meisterbriefe

Ehre, wem Ehre gebührt. Nach diesem Motto erhielten 13 frischgebackene Jungmeister ihre Meisterbriefe im Bereich Milchwirtschaft. Zusammen mit den ebenfalls ausgezeichneten Altmeistern sind sie „Meister ihres Fachs“.

Beim Jahrestreffen des Landesverbands baden-württembergischer Milchwirtschaftler am Landwirtschaftlichen Zentrum in Wangen hat Ministerialdirektorin Grit Puchan vom Ministerium Ländlicher Raum und Verbraucherschutz an 13 Jungmeister und fünf Altmeister die Meisterbriefe beziehungsweise Goldenen Meisterbriefe überreicht, schreibt der Verband in einer Pressemitteilung.

In ihrer Ansprache würdigte Puchan die Prüfungsleistungen der jungen Molkereimeister und die beruflichen Lebensleistungen der Jubilare: „Sie sind nun ausgebildete Führungskräfte. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Meister Ihres Faches.“

Der Wangener Molkereischule bescheinigte die Rednerin eine große Bedeutung für den Milchsektor. Darüber hinaus setzt Puchan hohe Erwartungen in Regionalität und Bioprodukte. „20 Prozent ökologischer Landbau bis 2030 – das ist das Ziel der Bundesregierung. Ich meine, wir können das in Baden-Württemberg erreichen – vielleicht sogar noch mehr, unsere Zielmarge liegt bei 30 Prozent.“

Ralph Krauß von der Firmengruppe Waldner gratulierte dem Jahrgangsbesten Sebastian Hofmann und überreichte ihm den Waldner-Förderpreis. Stephan Hubinger und Lukas Köster erhielten Preise des Landesverbandes. Darüber hinaus wurden sechs Molkereifachleute des Jahresleistungswettbewerbs ausgezeichnet.

Die aktuellen Baumaßnahmen am Landwirtschaftlichen Zentrum erläuterte Erwin Kitzelmann. Projektstart war im März 2019. Das alte Kesselhaus ist mittlerweile abgerissen hier soll ein Erweiterungsbau entstehen, in dem Büros, Werkstatt und Garage untergebracht werden. Durch diese Umstrukturierung im Bestand wird ein zusätzlicher Schulraum gewonnen. Außerdem sollen das Dach, die Fassade und die Fenster des Schulgebäudes energetisch verbessert und der Brandschutz ertüchtigt werden. Insgesamt sind hierfür 3,4 Millionen Euro veranschlagt.