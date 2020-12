124 Hilfspakete für Osteuropa und Deutschland

124 Pakete voll mit allerlei lebensnotwendigen Dingen, wie zum Beispiel Nudeln, Mehl und Hygieneprodukten, wie Zahnbürsten und Zahnpasta sowie jeweils ein persönliches Geschenk für Kinder, wurden am Beruflichen Schulzentrum Wangen heuer für die Weihnachtstrucker der Johanniter gepackt. Von der Schule machen sich insgesamt über 600 Tafeln Schokolade, 370 Kilogramm Mehl und eine Viertel Tonne Zucker mit dem Weihnachtstrucker auf den Weg. Damit soll bedürftigen Familien in Osteuropa und teilweise auch in Deutschland eine Weihnachtsfreude bereitet werden. Die Aktion wurde von den Schülersprechern und Verbindungslehrern an die Schule gebracht und organisiert. Foto: KSW