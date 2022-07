121 Abiturienten erhalten Preise und Belobigungen

Bei der Abschlussfeier des Beruflichen Gymnasiums (BWS) haben 121 Absolventen 45 Preise und 21 Belobigungen überreicht bekommen. Schulleiter Patrick Well gratulierte den Abiturienten und betonte die Bedeutung des Abiturs als Gelenkstelle zwischen Schule und der weiteren beruflichen Zukunft der Schüler. Er dankte dem Abteilungsleiter José Casal und den Abteilungskoordinatorinnen Saskia Missler und Sabrina Metzler für die Organisation des Abiturs.

Prägend für diesen Abend war die emotionale Rede von Abteilungsleiter José Casal, der zunächst die aktuelle gesellschaftliche Situation mit all ihren Herausforderungen im Bereich Klimawandel, Pandemie, und politische Spannungen ansprach. Er wolle als Zeichen der Hoffnung eine Geschichte erzählen. Diese Geschichte handelte, wie sich herausstellte, von der Schülerin Solaf Al Maher, die im Jahr 2015 mit ihrer Familie aus Syrien fliehen musste und nach anfänglichen Schwierigkeiten in Deutschland in der Wirtschaftsschule am BSW zwei Freundinnen fand. Mit der Unterstützung dieser Schülerinnen und einigen Lehrern gelang es Solaf Al Maher fünf Jahre später am BSW Abitur zu machen und sie stand nun auf der Bühne, um ihr Zeugnis zu bekommen.

An die beiden Schülerinnen, Lea Rührschopf und Kristina Wuchenauer, die so unkompliziert auf Solaf zugingen, ging in diesem Jahr der Preis des Landkreises Ravensburg für Soziales Engagement, den Andreas Ebenhoch, Leiter des Amts für Kreisschulen im Landkreis, sichtlich bewegt übergab.

Der Preis für die beste Abiturientin an einem Beruflichen Gymnasium im gesamten Landkreis Ravensburg konnte in diesem Jahr an Nora Köpf übergeben werden. Zum zehnten Mal wurde in diesem Jahr der mit insgesamt 900 Euro dotierte Leonhardt und Spöri-Förderpreis an die drei besten Schüler im Bereich Wirtschaft vergeben. Die Preisträger sind Nora Köpf, Nicolas Becker und Nico Steinhauser. Emotional war in diesem Jahr auch die Rede von Christoph Spöri, der noch einmal Bezug auf die Schülerin Solaf Al Maher nahm. Es sei auch auf die gute Arbeit des BSW zurückzuführen, dass solche Erfolgsgeschichten möglich wären. Der Partnerschaftsverein Wangen vergab in diesem Jahr den Italienisch-Preis an Nora Köpf.