Etwa vier Quadratmeter der Grünanlage an der Wangener Stadtmauer im Buchweg sind am Montagabend kurz vor 20 Uhr in Flammen aufgegangen.

Ein 11-jähriger Bub hat nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei unter Zuhilfenahme eines Deodorants und eines Feuerzeugs das Buschwerk entzündet. Die Feuerwehr, die mit neun Einsatzkräften am Brandort war, löschte das Feuer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.