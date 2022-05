1072 Euro gehen an H.O.P.E.

Durch den Verkauf von Karten, die Isabelle Amouriaux und Nolwenn Maltzahn für den Frieden, den Zusammenhalt und das Wohlergehen aller Menschen vor ein paar Wochen gemalt haben, konnten die beiden Hobby-Künstlerinnen 1072 Euro an die Wangener Kinderhilfsorganisation H.O.P.E. übergeben. Das Geld wird, unabhängig von der politischen Situation im Land, weiterhin für die Versorgung und Behandlung hilfsbedürftigen Kindern in der Ukraine eingesetzt, berichtet Wolfgang Ponto, Vorstandsvorsitzender des Vereins. Über diese Spendenübergabe hinaus sind die Karten in Wangen in der Bücherei und in der Käsestube weiter zu erwerben. Es besteht außerdem die Möglichkeit, sie per Mail unter isaquarell@gmx.de zu bestellen. Im näheren Umkreis von Wangen können die Karte auf Anfrage auch geliefert werden.