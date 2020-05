1000 Kraniche für die Hoffnung falten

In diesem Jahr jährt sich mit dem Kriegsende auch der Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki. Die Volkshochschule Wangen (VHS) beteiligt sich an der Aktion 1000 Kraniche für die Hoffnung und ruft dazu auf, in Wangen 1000 Kraniche zu falten – als Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung. Die Kraniche sollen dann zur japanischen Stadt Hiroshima geschickt werden. Dort werden sie im Gedenken an den Atombombenabwurf vor 75 Jahren am 6. August im Park des Friedens aufgehängt.

Einsendeschluss ist laut Pressemitteilung der 1. Juli. Die aktuell gefalteten Kraniche können im Schaufenster der VHS in der Zunfthausgasse 4 angeschaut werden. Am 8. Juli werden die Kraniche vor dem „Abflug“ nach Japan auf dem Marktplatz gemeinsam mit der Fahne der „Mayors for Peace“ aufgehängt. Päckchen mit Origami-Papier und einer Faltanleitung sind in der Volkshochschule oder in der Stadtbücherei erhältlich. Die fertigen Kraniche können in der VHS in der Zunfthausgasse 4 eingeworfen oder gesendet werden.

Die Geschichte von Sadako Sassaki

Die Japanerin Sadako Sassaki erkrankte laut VHS aufgrund der Strahlenbelastung nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima an Leukämie. Den aussichtslosen Kampf gegen die unheilbare Krankheit habe sie mit dem Falten von mehr als 1000 Papier-Kranichen eführt. Ihr Wille habe ihr sehr viel Anteilnahme verschafft und den Opfern des Atombombenabwurfs eine Stimme gegeben. So sei das Falten des Kranichs zu einem Zeichen der Hoffnung und des Friedens geworden.