100 Prozent Boogie bei den Red Cadillacs

Die Red Cadillacs, Teil der Tanzsportabteilung im SV Neuravensburg 1928 e.V. setzen nicht nur auf Spaß, sondern legen auch viel Wert auf Qualität.

Mit der Kursleiterin Daniela Packebusch und dem Trainer B Karl-Heinz Pfeifer haben die Red Cadillacs nicht nur kompetente (vom Deutschen Rock´n´Roll und Boogie-Woogie Verband – kurz DRBV – ausgebildete) und erfahrene Trainer, sondern mit Karl-Heinz, dem ehemals Zweiten der Weltrangliste im Boogie-Woogie, auch einen äußerst erfolgreichen.

Neben regelmäßige Lizenzerhaltschulungen und Workshops bei nationalen und internationalen Trainern stehen beide auch in einem regen Erfahrungsaustausch mit anderen erfahrenen Trainern und Dozenten. Sie sind damit auch in der Lage neue Trends verständlich in bisher Bekanntes einzufügen.

Das Augenmerk der beiden liegt vorrangig beim Boogie-Woogie. „Boogie-Woogie ist derart vielseitig und vielschichtig, dass wir zunächst eine gute Grundlage schaffen wollen, bevor wir Elemente anderer Tänze nach und nach einfließen lassen,“ betonen die beiden Trainer, getreu dem Motto: „Viele Jäger sind des Hasen Tod.“ Beginnend mit dem Basisgrundschritt und elementaren Figuren im Einsteigerkurs geht es im anschließenden Aufbaukurs mir anspruchsvolleren Figuren, mehr Tempo und weitere Grundschritten weiter.

Die Teilnehmer werden nach und nach in die Besonderheiten des Boogie-Tanzens, dem variablen und freien Tanzen auf und mit der lässigen Musik von Elvis, Bill Haley, Jerry Lee Lewis und all den anderen eingeweiht.

Die Red Cadillacs starten mit einem neuen Einsteigerkurs am 13. September immer dienstags von 19 – 20 Uhr mit anschließendem Aufbaukurs. Das Ganze findet jeweils im Boeckeler Stadel in Neuravensburg (Bodenseestr. 64, 1. Obergeschoß) statt.

Wer neben dem Boogie-Woogie-Tanzen auch Geselligkeit und das Feeling der goldenen 50er Jahre liebt, ist bei den Red Cadillacs genau richtig. Zusammen mit befreundeten Boogie Clubs gibt es mehrere Übungsabende im Jahr und es werden auch gemeinsam Boogie Veranstaltungen besucht. Im Vordergrund steht immer das lässige Tanzen auf diese „coole“ Musik.

Wer Interesse hat, meldet sich einfach bei den Red Cadillacs. Weitere Infos unter: www.sv-neuravensburg.de oder unter ingrid.weber@sv-neuravensburg.de