10 Jahre Tanzsportabteilung im Sportverein Eglofs

Am 20. September startet die Tanzsportabteilung im Sportverein Eglofs mit einer neuen Gruppe für Gesellschaftstänze Standard und Latein. Geeignet ist die Gruppe für Paare ohne Vorkenntnisse oder Wiedereinsteiger. Unterrichtet werden die Standardtänze Langsamer Walzer, Tango, Foxtrott und Wiener Walzer, die Lateintänze Rumba, Cha Cha Cha und Jive, sowie Discofox. Geleitet wird die Gruppe von Angelika Kirner.

Wer nach dem Erlernen der Basics noch mehr möchte, der hat die Möglichkeit, in die Gruppe „Hobby“ oder „Fortgeschrittene“ innerhalb der Tanzsportabteilung zu wechseln. Gerne kann eine kostenlose Schnupperstunde vereinbart werden.

Die Tanzsportabteilung Eglofs wurde vor 10 Jahren von Angelika und Ludwig Kirner sowie dem Vorstand des SV Eglofs gegründet. Die Abteilung hat zur Zeit 69 Mitglieder, die sich auf die Paartänzer (20), die Linedancer (15) und auf die Hip Hop Gruppe verteilen. Bei den Paartänzern findet man eine „Hobbygruppe“, eine „Fortgeschrittenengruppe“ und den Discofoxclub. Die Linedancer bilden zur Zeit nur eine Gruppe. Paartänzer und Linedancer werden von Angelika Kirner trainiert. Die Hip Hop Tänzer teilen sich altersbedingt in 3 Gruppen auf und werden von Leonie Hackl unterrichtet.

Angelika Kirner, die vor 10 Jahren die Tanzsportabteilung ins Leben gerufen hat, ist selbst aktive Turniertänzerin und amtierende Vize-Landesmeisterin (BW) der Sen III B Standard. Angelika ist ausgebildete DOSB Trainerin C Breitensport Tanzsport, Discofox Trainerin und Linedance Instructor. Neben qualitativ hochwertigem Tanzen liegen ihr vor allem der Spaß an Bewegung zu Musik, sowie das gemeinsame Tanzen mit Tanzbegeisterten aller Altersgruppen sehr am Herzen. Um auch andere für diesen Sport begeistern zu können, hat sie auch noch die Ausbildung zur Discofox Trainerin absolviert.

Wer Interesse an unserer neuen Tanzgruppe hat, meldet sich einfach bei Angelika Kirner (Infos und Anmeldung auch zur Schnupperstunde) unter angelika.kirner@gmail.com.

Weitere Informationen über die Tanzsportabteilung im Sportverein Eglofs erhalten sie unter www.sv-eglofs-tanzsport.com