Über das Schicksal eines jüdischen Mädchens

Zusammen mit der Stadtbücherei Wangen lädt der Verein Kultrast am Freitag 15. November, um 20 Uhr zur Autorenlesung „Gabi (1937-1943), Geboren im Allgäu – Ermordet in Auschwitz“ mit dem Westallgäuer Autor und Filmemacher Leo Hiemer in die Stadtbücherei im Kornhaus ein. Der Vorverkauf läuft telefonisch über 07522 / 74120 und per E-Mail: info@buecherei-wangen.de

Laut Ankündigung hat sich Hiemer, der in Maierhöfen geboren wurde und als Autor sowie Filmemacher zahlreiche Preise und Auszeichnungen einheimsen konnte, viele Jahre intensiv mit dem Schicksal von Gabriele Schwarz beschäftigt. Bereits 1994 schilderte er in seinem Spielfilm „Leni … muss fort“ die Geschichte von Gabi, dem Mädchen aus dem Allgäu, das die Nazis zur Vernichtung bestimmt hatten. Das auf Dokumenten und Fotografien beruhende Buch berichtet nun umfassend über den kurzen Lebensweg des kleinen Kindes.

Gabis Mutter Lotte war getaufte Jüdin aus Augsburg. Ihre ebenfalls getaufte Tochter gab sie in die Obhut frommer Pflegeeltern im Allgäu. Auf deren Bauernhof wuchs Gabi in ländlicher Idylle zunächst unbeschwert auf. Währenddessen versuchte Lotte, sich und ihre Tochter mithilfe von Kardinal Faulhaber ins Ausland zu retten. Doch im September 1941 wurde Lotte verhaftet, ins KZ Ravensbrück überstellt und in der NS-Tötungsanstalt Bernburg umgebracht. Im Februar 1943 musste auch Gabi ihrer Heimat für immer Lebewohl sagen. Über München wurde die Fünfjährige nach Auschwitz verschleppt und sofort ermordet.