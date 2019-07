Über Altäre, Almosen und Brandstifter

Was ist los mit den Menschen, mit ihrem Scham- und ihrem Schuldgefühl? Sanitäter reanimieren ein kleines Kind und werden von einem Autofahrer angepöbelt, weil ihm der Rettungswagen im Weg steht. Gaffer stoppen an Unfallstellen und machen Handyfotos, während die Opfer blutend um ihr Leben kämpfen. In Neu-Ulm schlägt ein junger Mann einem Sanitäter ins Gesicht, würgt und beißt ihn. Einen Notarzt und einen Polizisten traktiert er mit Faustschlägen.

Im Internet wird verbal zugeschlagen: „Wie hässlich du bist“, heißt es in den ...