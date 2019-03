Zwischen Memmingen und Aichstetten sollen bald wieder Züge fahren

Die RAB will den Zugverkehr in der übernächsten Woche auf Teilen der Strecke zwischen Memmingen und Lindau wieder aufnehmen. Die Ankündigung der Bahn vom Mittwoch soll mit Wirkung zum 25. März in Kraft treten. Allerdings handelt es sich dabei ausschließlich um den Abschnitte zwischen Memmingen und Aichstetten. Zwischen Aichstetten (über Kißlegg sowie Wangen) und Wangen beziehungsweise Lindau bleibt es auch danach weiterhin beim Ersatzverkehr mit Bussen.

Möglich werde die „vorzeitige Aufnahme“ des Zugverkehrs zwischen Memmingen und Aichstetten, da zwischenzeitlich abgestellte Fahrzeuge der Baureihe VT 650 wieder betriebsbereit seien. Deren Instandsetzung gehe stetig voran, teilte die Bahn für ihre Tochter DB Zug Bus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) mit.

Grund für den Engpass bei der Fahrzeugflotte war eine Überprüfung der Fahrzeuge gewesen. Dabei waren vor einigen Wochen 20 der 80 vorhandenen Wagen mit Hinweis auf mögliche Getriebeschäden aus dem Verkehr gezogen worden. Am Montag war unterdessen der Betrieb zwischen Kißlegg und Aulendorf wieder aufgenommen worden.

In diesem Zuge kündigte die Bahn am Mittwoch überdies weitere Einschränkungen des Schienennahverkehrs in der Region an – allerdings baustellenbedingt. So gebe es zwischen dem 1. und 5. April zwischen Ulm und Memmingen sowie im Memminger Bahnhof keinen Pendelverkehr mit Zügen. Auch hier müssen Fahrgäste auf Busse ausweichen.

Darüber hinaus stehen im Rahmen der Elektrifizierung der Allgäubahn am Wochenende des 30./31. März Bauarbeiten im Bahnhof Kißlegg an. In diesem Zusammenhang kann laut Bahn im gesamten Knoten Kißlegg kein Zugverkehr abgewickelt werden. Daher wird an dem fraglichen Wochenende zwischen Bad Waldsee und Kißlegg ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

