Zwischen Chancen und Risiken

Der Wangener Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung fünf sogenannte Außenbereichssatzungen auf den Weg gebracht. Damit soll in den betreffenden Weilern auch eine „behutsame Weiterentwicklung im Bestand“ möglich sein (die SZ berichtete). Mit den Satzungen verbunden sind aber nicht nur Chancen, sondern auch Risiken.

Bimisdorf (Deuchelried), Schweinberg (Karsee), Allewinden und Reischmann (Leupolz) sowie Obermooweiler (Niederwangen): Für diese fünf Weiler werden laut dem Beschluss des Wangener Rats nun Außenbereichssatzungen aufgestellt. Dort hatte die Verwaltung Bereiche abgesteckt, in denen Baulücken geschlossen werden könnten und ein Neu- oder Umbau von Gebäuden leichter möglich sein soll. Zugelassen sind lediglich Einzelhäuser mit maximal zwei Wohnungen, auch um den ländlichen Charakter der jeweiligen Gebiete aufrechtzuerhalten. So will die Stadt nicht nur die vorhandenen Baustrukturen besser ausschöpfen, sondern auch dem Strukturwandel in der Landwirtschaft Rechnung tragen.

Einfachere Verfahren gefordert

Auf Letzteres nahm Hans-Jörg Leonhardt in der jüngsten Sitzung Bezug. Der CDU-Rat forderte, dass die Hürden beim Bauen im Außenbereich dahingehend verändert werden, dass beispielsweise in aufgelassenen Hofstellen eine zeitgemäßere Umnutzung der Bestandsgebäude zulässig sein soll und Verfahren vereinfacht werden. Was überdies nicht sein dürfe, so Leonhardt auf SZ-Nachfrage: „Wenn kleine Weiler und Orte, die bis zu einer gewissen Zeit als Außenbereich angesehen wurden, aus welchen Gründen auch immer zu einem Innenbereich werden und dann für die Landwirtschaft große Hürden aufgebaut werden.“ Bauen werde dann durch strengere Emissionswerte für Landwirte „fast unmöglich“, auch für Lärm oder Geruch würden andere Werte gelten: „Der Landwirt braucht im Baurecht insbesondere für den Innenbereich einen besseren Schutzstatus.“

Kriterien für einen solchen Innenbereich, der im Baurecht als ein „im Zusammenhang bebauter Ortsteil“ beschrieben ist, können die Anzahl der Gebäude, deren Nutzung oder Ordnung zueinander sein, wie Astrid Exo erläutert. Die Wangener Bauamtsleiterin sagt auch: „Wenn im Außenbereich ein zusätzliches Gebäude errichtet wird, was ja auch eines der Ziele der Satzungen ist, dann verfestigt sich der Weiler und kann durchaus zum Innenbereich werden.“ Zu dieser Einschätzung kam man beispielsweise bei Ettensweiler (Niederwangen), als der Weiler beim derzeit laufenden Verfahren für die Außenbereichssatzungen näher betrachtet wurde.

Auch Humbrechts wird derzeit laut Exo „als Innenbereich eingeschätzt“, obwohl nach Auskunft von Hans-Jörg Leonhardt vor etwa zweieinhalb Jahren für ein Wohnbauvorhaben noch eine Genehmigung im Außenbereich, also mit strengeren Auflagen, erteilt worden sei. Mit den schwierigeren Maßgaben eines Innenbereichs habe aber wiederum die Landwirtschaft zu kämpfen, wenn sie bauen wolle. „Das ist eine Gratwanderung“, räumt Astrid Exo ein. „Es gibt hier Vor- und Nachteile.“

Hoffnung auf Baurechtsänderung

Vor diesem Hintergrund hofft Leonhardt auf entsprechende Änderungen in den betreffenden Baurechtsparagrafen. „Die Zeit dafür wäre im Moment die richtige. Im neuen Koalitionsvertrag stehen Veränderungen im Bundesbaugesetz drin. Und der Landtag arbeitet an einer Novellierung der Landesbauordnung.“ Die Entwürfe der fünf Außenbereichssatzungen indes werden in Kürze öffentlich ausgelegt und die Behörden an dem Verfahren beteiligt. Sollte es zu keinen Verzögerungen kommen, dann könnten die Satzungen laut Exo noch vor der Sommerpause beschlossen werden.