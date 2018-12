Zwei Zeitungsannoncen lösen beim Theater in Primisweiler Turbulenzen aus

Vier Akte hat der Schwank von Paul Greb, den die Theatergruppe Primisweiler in dieser Saison auf die Bretter der Turn- und Festhalle bringt. Getreu dem Titel „So an Duranand“ werden die Verwicklungen von Mal zu Mal undurchsichtiger. Schlecht für die am Kuddelmuddel beteiligten Bühnenfiguren, gut für das Publikum. Ergeben sich doch so herrliche Szenen und zum Lachen animierende Dialoge.

Umso gefälliger wird das fast dreistündige Spektakel, als Spielleiterin Gabi Wanninger auf beliebte Kräfte der Gruppe gesetzt und die Rollen den Begabungen entsprechend verteilt hat. Absolutes Vergnügen ist durch Daniela Endres Verkörperung der Rosalinde Krempl gegeben. Anton Krempl, erneut eine Paraderolle für Berthold Blas, und seine Frau Else, die Reinelde Huber ihren unvergleichlichen Stempel aufdrückt, wollen ihre Tochter endlich unter die Haube bringen.

Doch die naive und nicht gerade durch Intelligenz ausgezeichnete Rosalinde Krempl macht sich nichts aus Männern. Sie hat ihre Stallarbeit und ihre Kühe. „Was haben wir da nur großgezogen?“ fragt sich Vater Krempl, der im Nebenerwerb nicht erfolgreich mit Antiquitäten handelt. Durch die Möglichkeit, staatliche Gelder für den „Anstieg der Geburtenrate“ zur erlangen, will er seine Finanzen etwas aufbessern. Mutter Krempl sieht dagegen voller Erwartung der angekündigten Volksbefragung entgegen.

Standuhr oder Heirat?

Unabhängig voneinander werden Anzeigen aufgegeben. Anton, um eine Standuhr verkaufen zu können. Else und Rosalinde wählen den Text für eine Heiratsannonce aus. Wie man sich denken kann, fangen damit auch schon die Komplikationen an. In dem Heiratsbewerber Willi Wuchtig aus Wuppertal, den Johannes Prinz in seiner feinfühligen Art wunderbar umsetzt, sieht Anton einen möglichen Käufer für seine Uhr, der von Matthias Zürn prächtig gespielte Egon Leicht beleidigt unwillentlich Rosalinde, weil seine Kaufvorstellungen nur in Richtung „altes Gelump, das aber nicht wurmstichig sein darf“ abzielen.

Das darauf anhebende Geheule von Rosalinde ist herzzerreißend. Doch je mehr Daniela Endres für sie schluchzt und zittert, desto mehr wird im Saal gelacht. Erst als die von Else Krempl herbeigerufene Therapeutin Adele Mayer-Altenstein eingreift (Manuela Lippstreuer nimmt man die von medialen Kräften beseelte Frau gut und gerne ab), tut sich was. In der Folge wird Rosalinde auf Anraten des ebenso charmanten wie forschen Peter Hansen (eine ideale Rolle für Emanuel Sauter) zur Schulung von „Kontakt 2000“ nach Hamburg geschickt.

Bis zum guten Ende zofft sich Else Krempl noch kräftig mit der von Rosmarie Esch so authentisch umgesetzten Nachbarin Paula Bleckmoser. Wie sich Franz Öckl im Laufe des Geschehens als die Lachnummer schlechthin erweist. Aus Onkel Franz, dem Bruder von Else, wird aus Verschleierungstaktik der Feriengast Franziska. Der Film „Charlys Tante“ lässt grüßen.

Am Erfolg von „So an Duranand“ hat ebenso der von Fritz Schirmer und Franz Albrecht zusammengestellte Bühnenbau. Der aus dem Fundus der Familie Titscher in Rhein stammende „Kunst und Krempel“ tut sein übriges. Anette Bullinger sorgt als Souffleuse dafür, dass es keine „Hänger“ gibt, Andrea Quendt-Esch für die gelungene Maske.