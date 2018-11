Ein anstrengendes Doppelspielwochenende mit zwei Auswärtsspielen in Geretsried und Miesbach stand für die U17 Spielgemeinschaft Memmingen-Wangen auf dem Programm. Mit einer Ausbeute von fünf Punkten konnte die Mannschaft auf Tabellenplatz zwei der Landesliga hochklettern.

Das Spiel gegen die SG Peissenberg-Geretsried begann wenig verheißungsvoll. Aus dem direkten Anspiel heraus musste man bereits nach wenigen Sekunden den ersten Gegentreffer hinnehmen und lag 1:0 zurück. Mit jeder Minute fand die SG Memmingen-Wangen jedoch besser ins Spiel und konnte durch Kilian Harpeng nach knapp zehn Minuten ausgleichen. Bis zum Ende des zweiten Spielabschnitts blieb es ein Spiel auf Augenhöhe, wobei die SG Peissenberg-Geretsried dreimal erneut in Führung gehen konnte. Durch Treffer von Fabian Schneider und Dominik Fekete konnte man jedoch wiederholt ausgleichen, so dass man mit einem 4:4 in die letzte Pause ging.

Dominik Fekete trifft zum entscheidenden 5:4

Im letzten Drittel hatte die SG Memmingen-Wangen den besseren Start und ging mit einem erneuten Tor von Dominik Fekete erstmals die Führung. Dank einer starken Mannschaftsleistung und einem überragenden Goalie Felix Härtl stand dieses Ergebnis auch nach 60 Minuten.

Das Spiel in Miesbach brachte nicht weniger Dramatik. Auch hier war das Spiel lange Zeit ausgeglichen, wobei der TEV Miesbach im ersten Spielabschnitt mit 1:0 in Führung gehen konnte. Trotz zahlreicher Möglichkeiten der SG Memmingen-Wangen fand der Puck erst kurz von Ende des ersten Drittels durch einen Treffer von Linus Dorner den Weg ins gegnerische Tor. Trotz höherem Spielanteil von Memmingen-Wangen konnten im zweiten Spielabschnitt erneut die Oberbayern zum 2:1 erhöhen. Im letzten Drittel wurde mit zahlreichen Schüssen deutlich der Druck auf das Tor der Heimmannschaft erhöht, so dass zwei Minuten vor Schluss der Ausgleichstreffer durch Kilian Harpeng erzielt werden konnte. Die Entscheidung fiel im anschließenden Penaltyschießen durch zwei Treffer von Paul Felsch und Fabian Schneider.