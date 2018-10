Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Zwei leicht verletzte Personen sowie rund 5000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 333. Ein 58-Jähriger befuhr laut Polizeibericht mit einem Motorroller samt Sozia die Landesstraße, kam in einer Rechtskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur, bremste stark ab und stürzte. Der Motorroller rutschte in das Auto samt Wohnanhänger eines entgegenkommenden 33-Jährigen. Durch den Sturz verletzten sich die beiden Zweiradfahrer und mussten von hinzugerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der nicht mehr fahrbereite Motorroller wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die L333 zeitweise gesperrt werden, so die Polizei.