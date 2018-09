Zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren sind in Wangen an einer Bushaltestelle von einem bisher unbekannten Täter sexuell belästigt. Der Mann hatte laut Polizeibericht die beiden Mädchen angesehen und dabei mit den Händen in den Hosentaschen sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Ravensburg, Telefon 0751 / 803-3333, zu melden.