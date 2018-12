Zwei Chefärzte leiten die Klinik für Pneumologie

Dominik Harzheim und Phillipp Meyn leiten als Chefärzte im Kollegialsystem die Pneumologischen Klinik an den Waldburg-Zeil-Fachkliniken Wangen seit dem 1. August gemeinsam. Wie der Klinikverbund dieser Tage ebenfalls mitteilt, verlässt Christian M. Kähler, bisheriger Chefarzt der Klinik für Pneumologie, die Fachkliniken zum Jahresende 2018 „aus persönlichen Gründen“. Er stelle sich neuen beruflichen Herausforderungen in seiner Heimatregion in Österreich.

„Wir bedauern das Ausscheiden von Prof. Kähler. Er hat zahlreiche fachliche Weiterentwicklungen in der Klinik für Pneumologie und im Lungenzentrum Süd-West vorangetrieben und war ein äußerst kompetenter medizinischer Ansprechpartner für uns auf der obersten Führungsebene“, wird José Rädler, Klinikdirektor an den Fachkliniken, in der Mitteilung zitiert. „Gleichzeitig sind wir sehr froh, die Nachfolge so früh und so überzeugend regeln zu können.“

„Potenzial herausarbeiten“

Dominik Harzheim, der in Jena studierte und promovierte, sammelte laut Mitteilung Berufserfahrung unter anderem in Kempten, Heidelberg und am Universitätsklinikum Ulm. Der Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie ist seit 1. Mai an den Fachkliniken tätig. Philipp Meyn, Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie, Zusatzbezeichnung Intensivmedizin, und Facharzt für Anästhesiologie, ist demnach an den Fachkliniken kein Unbekannter: Er ist an seine frühere Arbeitsstätte zurückgekehrt, an der er bis Ende vergangenen Jahres vier Jahre tätig war. Beide Ärzte seiem auch familiär in der Region fest verankert und sähen ihren beruflichen Schwerpunkt langfristig an den Fachkliniken.

„Wir freuen uns außerordentlich, gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen das große Potential am Standort Wangen weiter herauszuarbeiten“, so die angehenden Chefärzte. Gemeinsam mit Ober-, Fach- und Assistenzärzten der Klinik möchten sie laut Mitteilung die traditionsreiche Lungenheilkunde am Standort weiter zukunftsorientiert ausbauen. „Hier am Lungenzentrum Süd-West verfügen wir über eine einzigartige Zusammenarbeit von Spezialisten unterschiedlicher Disziplinen“, werden sie darin zitiert.

Man werde „die partnerschaftliche Kooperationen mit den niedergelassenen Fachärzten auf Augenhöhe weiter intensivieren und die Zusammenarbeit mit den großen Krankenhäusern der Region wie der Oberschwabenklinik und dem Klinikum Kempten weiter ausbauen“, heißt es weiter. Ziel sei ist es nach Angaben von Waldburg-Zeil, die die avisierte Zertifizierung als Lungenkrebszentrum und den Ausbau des zertifizierten Weaningzentrums fortzuführen und zusätzliche konzeptionelle und strategische Projekte zu entwickeln und umzusetzen.