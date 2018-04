Zusammenstoß von Pkw und Linienbus endet glimpflich

Beim Bahnübergang auf der Bundesstraße 32 in Wangen ist am Freitagmittag ein Pkw mit einem Linienbus zusammengestoßen. Dabei wurde niemand ernsthaft verletzt, auf der B 32 bildeten sich jedoch lange Rückstaus.

Gegen 12.30 Uhr wollte nach ersten Erkenntnissen ein Linienbus von der Bahnhofstraße nach links in die Bundesstraße einbiegen. Dabei kam es unmittelbar vor dem Bahnübergang zum Zusammenprall mit einem VW, der in Richtung Ravensburg unterwegs war. Von den rund 50 Schülern und Erwachsenen im Bus wurde niemand verletzt, auch die Insassen im Pkw kamen mit dem Schrecken davon. So konnten die alarmierten Rettungsdienste, die mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz waren, schnell wieder abrücken. Für die Aufräumarbeiten war die B 32 an der Unfallstelle halbseitig gesperrt, es bildeten sich in beiden Fahrtrichtungen lange Rückstaus.

Kurz vor dem Unfall hatte ein Lkw nur wenige Meter weiter, an der Abzweigung der B 32 zur Praßbergstraße, Öl verloren, sodass die Wangener Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zehn Mann fast an der gleichen Stelle ebenfalls im Einsatz war.

