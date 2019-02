Sie ist zwar mit rund 680 Einwohnern die kleinste unter den Wangener Ortschaften, aber wenn es um das kulturelle und gesellschaftliche Leben geht, dann ist sie ganz groß. Neben der Feuerwehr und den 13 Vereinen hat Karsee seit 25 Jahren auch eine Narrenzunft. Dieser Geburtstag wurde am Wochenende kräftig gefeiert.

Wenn von 160 Mitgliedern knapp 60 Prozent während der Fasnet mit Leib und Seele dabei sind, dann ist das schon eine ganze Menge. Welches Häs von ihnen getragen wird, hängt von einer der drei Figuren ab, die von der närrischen Schar mit Zunftmeister Michael Keller an der Spitze dargestellt wird. Da ist einmal der Namensgeber, der „Butze Dätz“ in Gestalt eines Bauern mit dem zweigeteilten Gesicht. Dem Betrachter zeigt sich einmal eine gesunde, lachende eine kranke, von der Pest gezeichnete Hälfte.

Dann der „Schwede von Birkenbühl“, der eine authentische Figur aus der Zeit des 30-jährigen Krieges ist. Der „Pfründner“ komplettiert das geschichtsträchtige Trio. Er soll daran erinnern, dass Karsee und die umliegenden Weiler lange Zeit dem einstigen Amt Vorderösterreich sowie der Herrschaft Altdorf und teilweise dem Kloster Weingarten zugehörig waren. Ab dem 15. Jahrhundert wurden hier mittels Verpfändungsvertrag Pfarrhofstellen zur Bewirtschaftung übertragen, deren Besitzrechte jährlich erneuert werden mussten. Den Bauern auf solch einem Anwesen nannte man darum Pfründner.

Bevor am 1. Juli 1994 die eigentliche Narrenzunft von Max Haller gegründet wurde, gab es in Karsee schon eine lange Fasnets-Tradition. Wenngleich man die fünfte Jahreszeit damals auch etwas anders feierte. Aus Erzählungen ist zu erfahren, dass im Jahr 1935 „den Vätern, Großvätern und Urgroßvätern der heutigen Karseer Narren“ ein Gedanke nicht los ließ: Warum sollte man in Zeiten des Umbruchs, in denen „überall Uniformen auf den Straßen sind“, keinen Spaß mehr haben? So entstand aus einer Bierlaune heraus der erste Umzug.

57 bunt Maskierte – der eine war Polizist, der andere Harlekin, der alte Unteregger gar ein Zigeuner mit Planwagen und Pferd – zogen am 4. März durch das Dorf und von Gehöft zu Gehöft. Jeder sollte etwas vom Spaß mitbekommen und für einen kurzen Moment in eine andere Welt entführt werden. Den Abschluss bildete die Einkehr ins Wirtshaus, wo man bis in die frühen Morgenstunden beieinander blieb.

Bunt und fröhlich

Bunt und fröhlich ging es auch am Samstag zu, als die Schar der Musikanten aus Wolfegg, Karsee, Tettnang, Kißlegg, Leupolz und Vogt wie die Mitglieder der Narrenzünfte von Leupolz, Alttann, Haslach, Bodnegg, Schemmerberg, Ratzenried, Waldburg, Vogt, Neuravensburg Zußdorf, Amtzell, Wolfegg Neukirch Edensbach, Wolpertswende und Karsee durch das Dorf zogen. Markus Stark vom Alemannischen Narrenring, zu dem „Butze Dätz“ seit 1999 gehört, hatte es sich nicht nehmen lassen, die 22 teilnehmenden Gruppierungen mit ihren jeweiligen Narrenrufen vorzustellen.

Schnell war bei den Zuschauern der eiskalte Ostwind vergessen, als der Zug aus Hexen und teifeln, aus Hunden, Mäusen und Heufressern, aber auch aus Burgnarren und Zigeunerinnen an ihnen vorbei in Richtung Turnhalle und Festzelt zog, wo Party angesagt war. Auch das Feuerwehrhaus hatte zu diesem Zweck geöffnet.

Wenn in diesem Jahr auch die sonntägliche „Heilige Messe mit Narren“ in St. Kilian ausfällt, so wird am Fasnetsdienstag in gewohnter Weise der Kehraus im Gasthaus „Adler“ gemacht. Dann bekommen auch jene aktiven Narren, die an allen Umzügen „mitgesprungen“ sind, den begehrten Umzugsorden verliehen.