Zoller & Fröhlich spendet 5000 Euro an „Lichtblick“

Das Unternehmen Zoller & Fröhlich verleiht seit 2005 jährlich den von Hans Fröhlich in Kooperation mit der Friedrich-Schiedel-Schule und der gewerblichen Berufsschule in Wangen ins Leben gerufenen Zoller-&-Fröhlich-Preis. Dieses Jahr wurde der Preis erstmalig in der Firma Zoller & Fröhlich verliehen.

Bei der Verleihung versorgte das Catering-Team Maxx Group die Anwesenden mit Kaffee und Eiskreationen. Das Besondere dabei: Die Organisation, unter Leitung von Bernd Bauhofer, nimmt dafür kein Geld, sondern arbeitet für eine Spende, deren Höhe derjenige festlegen kann, der das Catering in Anspruch nimmt. In diesem Fall spendete die Firma Zoller & Fröhlich 5000 Euro an „Lichtblick hilft Familienhilfe“.

„Zoller & Fröhlich unterstützt viele soziale Einrichtungen in Wangen, immer mit dem Ziel Menschen zu helfen, die Hilfe benötigen“ sagt Cathrin Fröhlich, stellvertretende Geschäftsleitung von Zoller & Fröhlich. „Die Entscheidung, an wen das Geld geht, wurde schnell getroffen“ ergänzt Christoph Fröhlich, Geschäftsführer der Firma.

Die Organisation „Lichtblick“ hilft Familien und Kindern in Not aus der Region Wangen schnell und unbürokratisch. Die Organisation hat mehr als 150 Mitglieder und 14 ehrenamtlich engagierten Frauen im Vorstand.