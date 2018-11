Ein vielfältiges Jahr hat der als Verein geführte Familien- und Frauentreff hinter sich. Das wurde bei der Mitgliederversammlung am Montagabend in den Räumlichkeiten im Buchweg klar. Mit dem neuen Jahr wird es zumindest an einem Tag der Woche mit dem „Freitagstreff“ auch wieder ein kleines, offenes Betreuungsangebot für eine bestimmte Klientel geben, in der 2008 zur Kindertagesstätte umfunktionierten Gruppe.

1995 gegründet, nach wie vor als Verein geführt, so sieht er aus, der Familien- und Frauentreff mit seinen gut 50 Mitgliedern. Heute ist er auch Träger der Kindertagesstätte Bucheckerle, das zehn – beziehungsweise durch Platz-Sharing – zwölf Kindern im Alter von null bis drei Jahren Platz bietet. Nach wie vor, sagte Vorsitzende Kristina Gunzelmann bei der Mitgliederversammlung, werde die Kita mit Petra Weber als Leiterin und Erzieherin Patricia Achberger sowie Anita Sözen-Reutlinger als ehrenamtliche Drittkraft in der Konstellation „Fachkräfte und Ehrenamt“ geführt. Und noch etwas gleich geblieben: „Kommen Kinder mit Migrationshintergrund, lernen auch deren Mütter hier auf diese Weise deutsch.“ Aber auch neben der Kita bietet der Familien- und Frauentreff als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und überkonfessionelle Anlauf- und Begegnungsstätte unterschiedlichste Angebote. Sie reichen, so berichtete Gunzelmann am Montagabend, von Bildungsangeboten für Familien über Beratungen von Frauenhaus-Vertreterinnen oder Tandem (dem Treff für Alleinerziehende), Vorträgen bis zu im Buchweg tagende Selbsthilfe- oder Müttergruppen oder zur Vermietung der Räume an Mitglieder für Familienfeste. Gunzelmann: „Der Burner ist allerdings nach wie vor der Frauenkleiderbasar, den wir seit 2013 ausrichten.“ Nicht ganz so erfolgreich verlaufen ist die Beteiligung am diesjährigen Wangener Kinderfest, sodass die Mitgliederversammlung beschloss, künftig im zweijährigen Rhythmus mitzuwirken.

Elterncafé ist Erfolg

Sehr gut angenommen wird laut Gunzelmann das vor zwei Jahren initiierte Elterncafé, das immer dienstags von 16 bis 18 Uhr im Auwiesenweg und in Vernetzung mit dem Sozialen Dienst abgehalten wird. „Wir bieten etwas für Frauen“, sagt Gunzelmann. Mal sind es themenbezogene, pädagogische Kurse, mal wird mit und für Mütter und ihre Kinder gekocht. Neu aufgestellt wurde im vergangenen Jahr auch die Homepage des Vereins. Und: Auch die „Teampflege“ der 14-köpfigen, ehrenamtlichen „Frauencrew“ mit ihren ganz unterschiedlichen Angeboten wurde laut Gunzelmann nicht vergessen: „Wir haben eine Kräuterwanderung in Niederwangen gemacht und gehen zwei Mal im Jahr gemeinsam essen.“ Wünschenswert, sagte Gunzelmann, wäre es dennoch, wenn auch neue Frauen dazukommen würden: „Sie können auch neue Impulse mitbringen.“ Vom Trommelkurz bis hin zum Yoga ist alles denk- und vorstellbar. Im vergangenen Jahr gab es, wie übrigens immer noch, spätnachmittags in den Räumlichkeiten des Familien- und Frauentreffs auch Sprachkurse der AG Asyl oder therapeutische Gespräche.

Finanziert durch Zuschuss

Finanzieren muss sich der Verein mit einem 2500 Euro-Jahres-Zuschuss des Landratsamtes. „In unserer Gründerzeit bekamen wir 900 DM monatlich“, sagt Gunzelmann. Spenden, Mitgliedsbeiträgen und anderem – bei kostenloser Überlassung der Räume durch die Stadt. „Wir müssen schauen, was die Zukunft bringt und wach bleiben“, sagte Gunzelmann und meinte damit auch Veränderungen, die Zeit und Kinder mit sich bringen: „Es kann sein, der Personalbedarf ändert sich, wir müssen aufstocken. Auf das Konstrukt Ehrenamt und Fachlichkeit können wir uns nicht verlassen.“

Petra Weber, zweite Vorsitzende und Leiterin des Bucheckerles betonte: „Wir hätten gerne wieder eine offene Kinderbetreuung. Der Bedarf wäre da. Es fragen auch Leute danach.“ Aber der Platz ist nicht vorhanden. Ab Januar wird es im Familien- und Frauentreff einen „Freitagstreff“ geben, der den Kita-Einstieg für Familien mit Fluchterfahrungen in das deutsche System frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung unter dem Motto und mithilfe des Bundesprogrammes „Brücken bauen in frühe Bildung“ erleichtern soll.