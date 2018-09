Wunderle läuft zum Sieg in ihrer Altersklasse

Sieben Läufer der SG Niederwangen sind beim 21. Memminger Stadtlauf am Start gewesen. Stephanie Wunderle lief bei den Frauen auf Rang vier, auch Bärbel Fischer kam nach ihrer Wettkampfpause in der Gesamtwertung der Frauen unter die besten Zehn.

Jüngster Teilnehmer überhaupt war Gabriel Wunderle, der mit seinem drei Jahre älteren Bruder Rafael die Bambinistrecke von 320 Metern absolvierte. Im sehr gut besuchten Hauptlauf über 5820 Meter nahmen 135 Frauen und 331 Männer teil. Die Strecke war relativ flach und führte sechs Runden lang über Kopfsteinpflaster durch die Innenstadt. Das vordere Frauenfeld war mit der späteren Siegerin Isabel Appelt (22:13 Minuten), der Wangenerin Julia Gralki (22:24) und Eva-Marie Spielvogel (22:37) sehr stark besetzt und sehr eng beisammen. Stephanie Wunderle von der SG Niederwangen wurde in der Gesamtwertung mit 39 Sekunden Rückstand auf Appelt Vierte. In 22:52 Minuten gewann Wunderle ihre Altersklasse W35 souverän.

Bärbel Fischer, die nach längerer Wettkampfpause ihre Form vor dem Halbmarathon in Ulm testete, gelang ebenfalls der Sprung in die Top Zehn der Frauen. Sie wurde Achte in 25:09 Minuten und erreichte den dritten Platz in der Klasse W40. Bei den Männern gewann wie derzeit öfter bei Läufen Edwin Singer vom TV Kempten in einer Zeit von 18:47 Minuten. Klemens Sinz war von den SGN-Männern der schnellste in 24:17 Minuten. Platz 61 im Gesamtfeld der Männer und Rang neun in der M45 war nicht ganz das, was sich der Allgäuer vorgestellt hatte. Ebenfalls im vorderen Drittel liefen Jürgen Wunderle und Alfred Kohler. Sie absolvierten gemeinsam die ersten fünf Runden, ehe Wunderle (26:23 Minuten) auf den letzten 200 Metern seine Kräfte mobilisierte und bei einem Schlusssprint Kohler (26:24) noch überholte.