Die Stadtbibliothek Leutkirch präsentiert am Dienstag, 30. Oktober um 19 Uhr im Leutkircher Bocksaal, den Schriftsteller Wolfgang Schorlau, der dann aus seinem neuen Roman „Der große Plan“ liest – den neunten Fall für den Stuttgarter Privatdetektiv Georg Dengler.

Zum Inhalt: Dengler, ein früherer Zielfahnder des Bundeskriminalamts (BKA), lebt im Stuttgarter Bohnenviertel und liebt wie sein Autor den Blues. Nach einer finanziell schwierigen Zeit winkt ihm endlich ein großer Auftrag vom Auswärtigen Amt in Berlin: Er soll die verschwundene Mitarbeiterin Anna Hartmann suchen. Sie hat der Troika zugearbeitet, die die Rettung des hoch verschuldeten Griechenlands mit Milliardenkrediten überwacht. Doch auf welchen Konten sind diese Gelder überhaupt gelandet? Immer wenn Dengler eine heiße Spur hat, wird die observierte Person ermordet. Denglers Recherchen führen ihn in ein Geflecht aus Politik und Finanzkapitalismus.

Wolfgang Schorlau wurde 1951 Idar-Oberstein geboren. 1966 begann er eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann in Freiburg, ging dann nach Westberlin und machte dort das Abitur. Er machte Karriere in der Computerbranche und leitete in den 1990er-Jahren ein Software-Unternehmen in Ludwigsburg. Mit Ende 40 erfüllte sich Schorlau einen Traum: Er zog sich aus dem Unternehmen zurück und startete sein neues Leben als freier Schriftsteller. In der Folge etablierte er sich als Autor von Kriminalromanen, die auch dem Anspruch politischer Aufklärung folgen und deren politische Brisanz in der Verarbeitung und Kommentierung realer politischer Ereignisse liegt. Schorlau beschreibt seine Bücher, für die er akribisch recherchiert, auch als „literarische Ermittlung“ wobei es ihm laut Pressemitteilung Spaß mache, „ein komplexes politisches Thema durch einen Kriminalroman zu popularisieren“.

Bereits Denglers erster Fall „Die blaue Liste“ (2003), bei dem drei nicht aufgeklärte reale Ereignisse – die Ermordung des ersten Präsidenten der Treuhandanstalt Detlev Rohwedder 1991, der Absturz eines Flugzeugs von Lauda-Air 1991 und der Selbstmord des RAF-Terroristen Wolfgang Grams 1993 – miteinander verknüpft wurden, stieß bei der Kritik auf positive Resonanz. Seinen Durchbruch schaffte Schorlau mit Denglers zweitem Fall „Das dunkle Schweigen“ (2005), bei dem es um die Aufklärung der zahlreichen Lynchmorde an alliierten Piloten während des Zweiten Weltkrieges ging und für den er den Deutschen Krimipreis erhielt. Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste erreichte Denglers achter Fall „Die schützende Hand“ (2015), bei dem der Detektiv anonym damit beauftragt wird, den Tod der Mitglieder des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) zu untersuchen.