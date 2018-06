Wolfgang Durst verlässt den ASV Wangen

Der ASV Wangen setzt in der kommenden Saison in der Fußball-Kreisliga B auf ein neues Trainergespann. Wolfgang Durst muss seinen Platz an der Seitenlinie räumen, es übernehmen zwei Ex-Spieler.

Der ASV Wangen hat sich laut Pressemitteilung dafür entschieden, mit den zwei früheren ASV-Spielern Daniel Vollmar und Frank Freywiß in die neue Saison zu gehen. Die beiden erfahrenen Bezirksligaspieler (aktuell SV Beuren) lösen Wolfgang Durst als Trainer des B-Ligisten ab.

Der Verein hat sich nach einer schwierigen Phase in den vergangenen Jahren komplett neu strukturiert und ein neues Konzept umgesetzt. Für die Saison 2018/19 wurden bereits fünf neue Spieler verpflichtet sowie einige ehemalige Spieler reaktiviert. „Das Ziel ist es, dem Verein wieder klare und gefestigte Strukturen zu geben sowie eine solide Spielerbasis aufzubauen“, werden die Abteilungsleiter Sascha Metzdorff und Maximilian Steigenberger zitiert. „Mittelfristig wollen wir an alte Erfolge anknüpfen.“