Wohngebiete Haid/Wittwais und Deuchelried stehen im Wangener Rat an

Wenn der Wangener Gemeinderat zu seiner nächsten Sitzung am Montag, 7. Mai, zusammen kommt, soll er nach dem Willen der Verwaltung zu mehreren Bebauungsplänen Beschlüsse fassen. In Sachen Wohnbebauung geht es im Wesentlichen um das im vergangenen Jahr heftig diskutierte Areal zwischen Haid und Wittwais sowie das neue Baugebiet „Am Durrenberger Wald“ in Deuchelried.

In den formell „Bebauungsplan Erweiterung Wittwais“ genannten, aktuellen Unterlagen konkretisiert die Verwaltung ihre bereits im vergangenen Jahr öffentlich vorgestellten Pläne für die Art der Bebauung des gut 4,5 Hektar großen Areals hinter dem Parkplatz am Gesundheitszentrum. Der Gemeinderat hatte sie im Dezember mehrheitlich und grundsätzlich abgesegnet.

Für die kommende Ratssitzung geht’s jetzt an die Details, unter anderem was die Standorte der jeweils zulässigen Gebäudetypen, aber auch was die maximalen Geschosshöhen angeht. Demnach sind im „Plangebiet unterschiedliche Gebäudetypen möglich, um den unterschiedlichen Nutzungsansprüchen und Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden“, heißt es zunächst allgemein in der Sitzungsvorlage. Heißt: Neben Einfamilienhäusern sind auch Doppel-, Ketten- und Reihenhäuser möglich. Gleiches gilt auch für Mehrfamilienhäuser, die in der Debatte des zurückliegenden Jahres im Mittelpunkt standen.

Sie will die Verwaltung jetzt ausschließlich entlang der Sammelstraße zulassen, die das Areal – von der Maria-Catharina-Reich-Straße ausgehend – quasi mittig mit etwa gleich großen Abständen zu den bestehenden Siedlungen Haid und Wittwais durchziehen soll. Zudem möchte die Verwaltung Grenzen setzen, was die Geschosshöhen künftiger Häuser angeht. So soll es in direkter Nachbarschaft zu Haid und Wittwais Gebäude mit maximal zwei Vollgeschossen (plus Dachgeschoss) geben. In den anderen Bereichen will sie bis zu drei Etagen (plus Dach) zulassen.

Beschlusstechnisch geht es in der Sitzung um die Billigung des Vorentwurfs für den Bebauungsplan, der bereits eine ganze Reihe weiterer Details enthält wie etwa die verkehrliche Erschließung, die Lage eines Spielplatzes oder die Zahl der Parkplätze. Geht der Vorschlag im Rat durch, geht die Stadt die offizielle Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden an.

Für Wohnbebauung frei machen will die Verwaltung außerdem ein 8200 Quadratmeter großes Flurstück in Deuchelried in der Nähe des Sportplatzes. Das sich Bebauungsplan „An Durrenberger Wald“ nennende Vorhaben hatte zuletzt bereits den Segen des Ortschaftsrats erhalten und soll hauptsächlich den örtlichen Bedarf decken.

Beide Bebauungspläne sollen übrigens nach dem aktuell möglichen und beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b des Baugesetzbuchs durchgezogen werden, wie aus den Unterlagen hervor geht. Das heißt: In beiden Fällen wäre weder eine Änderung des Flächennutzungsplans noch eine Umweltprüfung und ein Flächenausgleich für den Eingriff in die Natur möglich.