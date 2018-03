Wohmbrechts übernimmt die Tabellenführung

Zwei Nachholspiele fanden am Wochenende in der Fußball-Kreisliga B VI statt. Neben dem TSV Wohmbrechts, der beim ASV Wangen gastierte, standen sich bereits am Samstag die SGM Herlazhofen/Friesenhofen und der TSV Opfenbach gegenüber. Für Wohmbrechts bedeutet der Auswärtssieg vorerst die Tabellenführung.

ASV Wangen – TSV Wohmbrechts 1:3 (1:1). - Tore: 0:1 Florian Biggel (25.), 1:1 Tim Riess (26.), 1:2 Adrian Riedle (65.), 1:3 Andre Baum (90.). - Wohmbrechts war beim Auswärtsspiel in Wangen das ganze Spiel über die bestimmende Mannschaft. Viele Zweikämpfe prägten das Spiel. Die Hausherren verteidigten gut, konnten jedoch den Rückstand nicht verhindern. Dem 0:1 vor heimischem Publikum folgte dann jedoch bald danach der Ausgleich, mit dem es auch in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel geriet der ASV durch eine Unachtsamkeit erneut in Rückstand und ebnete dem Gast den Weg an die Tabellenspitze. Der Rückstand war der Startschuss für einen offenen Schlagabtausch. Bis kurz vor Spielende hielt die gastgebende Mannschaft dank einer kämpferisch starken Leistung dagegen, mussten sich dann mit dem 1:3 aber endgültig geschlagen geben. Der Wangener Coach Wolfgang Durst war trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit dem Spiel seiner Jungs. Auch angesichts dreier Abgänge im Winter. Die Mannschaft hatte eine „sehr gute kämpferische Einstellung, konnte allerdings spielerisch nicht mithalten“.

SGM Herlazhofen/Friesenhofen – TSV Opfenbach 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 Maximilian Hengeler (18./FE), 2:0 Josef Guggenmos (47.). – Die Hausherren hatten in Hälfte eins etwas mehr Spielanteile bei wenigen Torchancen. Ein Elfmeter brachte dem Gastgeber die Führung zur Halbzeit. Nach der Pause erzielte die SGM schnell das 2:0, das der Mannschaft Sicherheit geben sollte. Nun aber wurden die Gäste besser und hatten mehr vom Spiel, ohne aber zu zwingenden Torchancen zu kommen. So blieb es dann beim 2:0-Heimsieg. Für den Coach der SGM, Daniel Barth, gibt es aber noch Einiges zu tun. „Wir hätten das nach dem 2:0 konsequenter runterspielen müssen“, sagte Barth. Der Trainer weiß aber auch um die Wichtigkeit der „drei Punkte nach der Winterpause“. Nächste Woche geht es dann gegen den neuen Tabellenführer Wohmbrechts.