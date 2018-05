Wo die Stadt Wangen investieren will

Die Wangener Stadtverwaltung hat die Prioritätenliste für größere Investitionsvorhaben neu aufgelegt. Im Frühjahr 2016 erstmals im Gemeinderat verabschiedet, haben sich seither manche Schwerpunkte verschoben, andere sind abgearbeitet und fallen damit weg. Die aktuelle Liste wird derzeit in den Ortschaftsräten debattiert (die SZ berichtete). Anfang Juni geht die auf dieser Grundlage noch einmal überarbeitete Liste in den Gemeinderat, der voraussichtlich im Juli einen Beschluss fassen könnte – und natürlich die Einstufungen verändern kann. Nachfolgend ein Überblick des derzeitigen Standes und ein Vergleich mit den 2016 abgesegneten Prioritäten.

Kindergärten:

Hier stehen die städtischen Einrichtungen in Leupolz und im Ebnet oben an. Bei Ersterem empfiehlt die Verwaltung, eine Generalsanierung des Altbaus aus den 1960er-Jahren vorzubereiten. Die geschätzten Kosten liegen zwischen einer und 1,5 Millionen Euro. Beim Kindergarten im Ebnet geht es um einen Ersatzneubau an einem Standort. Wie berichtet, ist hier das Auwiesenquartier im Gespräch. Hierbei rechnet die Verwaltung aktuell mit Baukosten zwischen drei und 3,5 Millionen Euro.

Ferner in der Liste erwähnt sind Zuschüsse für die drei katholischen Einrichtungen St. Monika, St. Michael und St. Antonius, wo es um Sanierungen verschiedener Art geht beziehungsweise – bei St. Antonius – um die Frage, ob komplett neu gebaut wird.

2016 standen – neben dem Kindergarten Ebnet – der Neubau in Primisweiler und die Sanierung in der Haid auf den ersten drei Plätzen. Für die beiden letztgenannten Projekte gibt es mittlerweile „grünes Licht“. Deshalb sind sie zwar erwähnt, landen aber nicht mehr in der eigentlichen Prioritätenliste.

Schulen:

Hier belegt die Johann-Andreas-Rauch-Realschule gleich die ersten fünf Plätze des aktuellen Verwaltungsvorschlags und sechs Mal in den „Top Ten“ – und zwar mit den Sanierung von Haupt- und Sonderbau, des Foyers und des Erweiterungsgebäudes aus den 80er-Jahren. Zudem werden die Neuerstellungen eines Verfügungsbaus genannt, als räumlicher Ausgleich während der Sanierungen, sowie ein Ersatzbau für die Container und Pavillons.

Bereits 2017 wurde die energetische Sanierung des 80er-Jahre-Anbaus in einen Baubeschluss gegossen. Zudem hatte sich der Gemeinderat im April grundsätzlich mit der Neustrukturierung des Ebnet-Schulzentrums befasst, was bis zu 20 Millionen Euro kosten könnte. Darin enthalten wäre auch ein Neubau der Grundschule im Ebnet, der in der Rangliste auf Platz 10 liegt.

Vor dieser liegen die Grundschule Leupolz und die Grund- und Werkrealschule Niederwangen mit finanziell vergleichsweise kleineren Maßnahmen. Außerdem das Rupert-Neß-Gymnasium mit der Außensanierung des L-Baus.

Das RNG taucht ansonsten nicht in der Liste auf. Ganz im Gegensatz zum Jahr 2016, als die laufende Millionensanierung noch nicht in trockenen Tüchern war und damals die Spitzenstellung in der Kategorie „Schulen“ einnahm. Ähnlich verhält es sich mit der fast abgeschlossenen Erweiterung der Gemeinschaftsschule.

Sport und Freizeit:

Alter und neuer Spitzenreiter ist hier die Alte Sporthalle – und zwar jeweils mit den Alternativen von Abriss und Neubau beziehungsweise einer Sanierung. Zu Letzterem erklärt die Verwaltung in den Unterlagen: Eine Sanierung sei „auf heutigem Stand der Technik aufgrund Baubsubstanz nicht möglich“. Einen Neubau veranschlagt die Stadt mit bis zu sechs Millionen Euro.

Es folgen die Turnhalle Neuravensburg (Außensanierung) und die Argensporthalle mit technischen Nachrüstungen beziehungsweise dem Hinweis auf eine anstehende Innensanierung. Bei der Turnhalle Praßberg auf Platz vier ist die Frage offen, ob sich eine Generalsanierung lohnt oder ein Neubau nötig wird.

Interessant: Auf Rang zehn steht die Eisbahn – und zwar mit der Sanierung von Umkleiden, Flutlicht und Kiosk. Die vom Eislaufförderverein forcierte und im Rat umstrittene Einhausung hingegen landet auf dem 16. und letzten Platz – und damit übrigens noch zwei Ränge vor dem faktisch eigentlich längst beerdigten Neubau eines Lehrschwimmbads.

Aus der Prioritätenliste verabschiedet hat sich das Freibad: Die Sanierung ist beschlossen und soll nach Ende der laufenden Saison angegangen werden.

Bürgerbegegnungsräume:

Ganz oben in dieser Kategorie rangieren zwei Projekte auf dem Erba-Areal, wenngleich Investitionen in die Landesgartenschau grundsätzlich keinen Eingang in die Prioritätenliste finden. Diese aber werden laut OB Michael Lang über den städtischen Haushalt finanziert und bilden damit „Sonderfälle“. Zum einen steht dort der Platz für Jugend, Begegnung und Generationen (hier das Pförtnergebäude), der mit kräftiger Bundesförderung finanziert wird. Zum anderen führt die Stadt den Innenausbau des Comptoirgebäudes auf.

Beide lösen die Stadthalle vom Spitzenplatz ab. Dort braucht es eine Frischzellenkur für die Fassade und Investitionen in diverse technische Anlagen. Vor der Stadthalle eingestuft ist auch der Kienestadel in Leupolz mit Brandschutzmaßnahmen. Ferner will die Ortschaft Karsee das örtliche Dorfgemeinschaftshaus unter anderem zu einer Bürgerbegegnungsstätte umgebaut sehen. Abgerutscht, aber dennoch weiter in den „Top Ten“, ist der Dachausbau der Alten Schule Roggenzell. Er war zunächst gescheitert, weil sich die Ortschaft Neuravensburg nicht auf ein Konzept einigen konnte.

Gebäude für den Dienstbetrieb:

Hier haben sich in der Spitze nur wenige Verschiebungen ergeben. Nach wie vor ganz oben steht hier der seit langem geplante Neubau des gemeinsamen Feuerwehrhauses für Leupolz und Karsee, der rechtlich und bei der Grundstücksfrage inzwischen in trockenen Tüchern ist. Ebenfalls vor zwei Jahren schon weit oben waren Maßnahmen am Korn- und am Rathaus. Bei Letzterem steht nach wie vor mittelfristig eine Generalsanierung an. Ferner immer noch in den „Top Fünf“ befinden sich das Gebäude der Jugendmusikschule in der Lindauer Straße 2 sowie das Mesnerhaus. Hier stehen Sanierungen diverser Art an.

Verkehr:

Auch hier ist der Platz für die Jugend und Begegnung der Generationen auf der Erba Spitzenreiter – und zwar mit dem Bau des Festplatzes und der Unterführung des Kanals. Er löst damit den Wangener „Verkehrsdauerbrenner“ schlechthin ab: die Beseitigung des Bahnübergangs an der B32. Dass sich in dieser Kategorie teils deutliche Verschiebungen bei der von der Stadt eingeschätzten Wichtigkeit ergeben, zeigt sich an der Tatsache, dass die Verbesserung der Gewässerökologie der Obere Argen gänzlich neu ist – und gleich auf Platz drei. Klar von Rang zwei auf Nummer 16 abgerutscht ist dagegen die Isnyer Brücke, bei der nach wie vor nicht über eine Sanierung oder einen Neubau entschieden ist. Ein weiteres Dauerthema hält hingegen den vierten Platz: die Verlegung des Zentralen Omnibusbahnhofs.

Nicht mehr führt die Wangener Stadtverwaltung dagegen unter anderem den in Betrieb genommenen Radweg bei Welbrechts und Doreite und das erst jüngst beschlossene Geh- und Radwegkonzept an der Isnyer Straße auf.