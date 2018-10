Heiß her ging es am Samstag in der Turnhalle des Württembergischen Fußballverbands: Das Netzwerk Asyl hatte in Kooperation mit dem Sportverband Wangen und der Stadt bereits zum siebten Mal zu einem Fußballturnier für Flüchtlinge eingeladen.

Gleich nach dem Flüchtlingszustrom im Jahr 2015 hatten einige Mitglieder des Netzwerks Asyl und des Sportverbands die Bedeutung des Sports, und natürlich insbesondere des Fußballs, für die Geflüchteten erkannt. So hat das Organisationsteam um Gottfried Sauter, Siegfried Spangenberg, Martin Jankowski, Norbert Rasch und Hedwig Kitzelmann nicht nur eine Sport-AG initiiert, sondern auch das Turnier aus der Taufe gehoben. Für die jungen Männer aus Gambia, Togo, Syrien, Afghanistan, Somalia oder Kamerun ist der Wettkampf ein Höhepunkt im Terminkalender.

Kuriose Spielpaarungen wie „Real Syria gegen Argenbühl“

Zehn Mannschaften gingen an den Start. Die einen hatten sich nach ihrer Nationalität zusammengefunden, während die anderen sich in ihrem Wohnort kennengelernt hatten. So gab es kuriose Spielpaarungen wie „Achberg gegen Gambia“ oder „Real Syria gegen Argenbühl“ zu sehen. „Im Sport versteht man sich einfach weltweit. Von daher sind wir froh, dass auch das Turnier einen solchen Zuspruch findet“, so Gottfried Sauter vom Sportverband. „Erstmals geht sogar eine Mannschaft aus dem benachbarten Lindau an den Start.“

Ohne die Unterstützung der freiwilligen Helfer und der Sponsoren, die für die Verpflegung sorgen, sei aber die Ausrichtung der Veranstaltung nicht möglich. „Der Württembergische Fußballverband stellte kostenlos die Halle zur Verfügung“, erzählt Hedwig Kitzelmann, auch die Stadt beteilige sich am Turnier. Die Schiedsrichter Norbert Rasch und Dogan Baysan griffen ehrenamtlich zur Pfeife. Für die sportliche Turnierleitung trage Efekan Baysan Sorge. „Einige Teams trainieren gezielt für das Turnier, die Syrer beispielsweise sind richtig heiß darauf“, berichtet Kitzelmann schmunzelnd, „andere lassen es eher auf sich zukommen.“

Nach den spannenden Vorrundenspielen, den Halbfinals und dem Endspiel, das erst in der Verlängerung mit einem 1:0 entschieden wurde, konnte Siegfried Spangenberg aus der Leitung des Netzwerks Asyl bei der Siegerehrung dem Team Argenbühl zum Turniersieg gratulieren. Die Argenbühler hatten Amtzell in der spannenden Begegnung auf Platz zwei verwiesen. Im Spiel um Platz drei und vier hatte Real Syria gegen Gambia 1 gesiegt. „Heute haben wir alle gewonnen“, so Spangenberg und die rund 80 Fußballer sowie viele Zuschauer pflichteten ihm mit großem Applaus bei.