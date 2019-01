Wieso die Teilnehmerzahlen bei Jugend musiziert sinken

Immer weniger Musikschüler treten beim Wettbewerb Jugend musiziert an. Das ist ein landesweites Phänomen, wie der Leiter der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu, Hans Wagner, feststellt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Man kann die Wettbewerbe immer nur im Drei-Jahresrhythmus vergleichen, weil immer alle drei Jahre dieselben Konstellationen ausgeschrieben sind“, wird Wagner in der Mitteilung zitiert. Er vergleicht die Zahlen vom Jahr 2018, in dem 66 junge Musiker von der JMS gemeldet waren, mit 2015 (99) und 2012, als es 92 waren. „Die Zahlen schwanken, aber die Tendenz geht nach unten.“ Allerdings will er nicht in ein Klagelied einstimmen: „Die Teilnehmerzahlen aus Baden-Württemberg sind exorbitant hoch, wenn man es mit anderen Bundesländern vergleicht.“ Gerade in diesem Jahr sei es fast logisch, dass das Allgäu weniger Teilnehmer stellt, denn Blasinstrumente sind dieses Mal nur am Rande gefragt. Und da seien die Musiker in der Region besonders stark. Ein Schwerpunkt bei Jugend musiziert 2019 liegt laut Mitteilung bei den Saiteninstrumenten.

Die Gründe für den Rückgang seien vielschichtig. „Natürlich nimmt G8 uns einige Schüler, aber es kommen andere Gründe hinzu: Die Freizeitangebote sind vielfältig und die Bereitschaft, sich über längere Zeit an etwas zu binden, geht zurück. Das trifft auch die Ensembles“, so Wagner. In diesem Jahr kommen zu den 52 Schülern, die an die JMS im Allgäu gehen, weitere 50 Teilnehmer aus dem übrigen Landkreis. Um den Trend wieder umzukehren, meint Wagner, sollte dem Wettbewerb eine andere Richtung gegeben werden. Bisher werde er von den Organisatoren als Möglichkeit der Nachwuchsrekrutierung gesehen, so die Mitteilung weiter. „Vielleicht sollte man ihm mehr den Charakter eines Musikfestes geben“, sagt Wagner.

Hohe Konkurrrenz

Viele junge Musiker fragten sich heute außerdem, wie gut ihre Chancen sind, die Musik zum Beruf zu machen. Die Zahl der Orchester werde reduziert und im Wettstreit um die begehrten Plätze dort sei die Konkurrenz inzwischen längst international.

Insgesamt sieht er die Begabtenförderung jedoch nicht in Gefahr. Natürlich sei es in großen Städten mit einer Musikhochschule – im Gegensatz zum Ländlichen Raum – oft ein kurzer Weg, um besonders talentierte Jugendlichen eine zusätzliche Förderung angedeihen zu lassen. Doch gerade durch die Stipendien der Franz-Xaver-Bucher-Stiftung sowie durch die Meisterkurse und die Vorstudien am Landeskonservatorium in Feldkirch hätten junge Ausnahmeschüler laut Mitteilung auch im Württembergischen Allgäu beste Voraussetzungen sich zu entwickeln.